Sonora: Presa El Novillo alcanza el 52 por ciento y beneficia a San Pedro de la Cueva

Hermosillo, Sonora.- La presa El Novillo alcanzó este año un 52 por ciento de su capacidad, una cifra que marca un cambio significativo para San Pedro de la Cueva, luego de que en el mismo periodo del año anterior no superara siquiera el 30 por ciento.

Alejandro Lameda Andrade, presidente municipal de San Pedro de la Cueva, explicó que este aumento en el almacenamiento de agua representa un alivio para las actividades productivas del municipio, especialmente para la pesca, que es la principal fuente de empleo para decenas de familias que dependen directamente del nivel de la presa.

"El repunte también fortalece el turismo local, ya que una presa con mejor nivel atrae visitantes y dinamiza la economía regional, incentivando además la llegada de servicios y actividades complementarias", mencionó. Añadió que la recuperación del nivel del agua genera condiciones más favorables para los pescadores, quienes en estas fechas comienzan a registrar una mejor captación de tilapia gracias al clima más fresco y al inicio del calor propio de la temporada.

A la par, detalló, la pesca deportiva también se ve beneficiada, particularmente en la captura de lobina, especie de gran demanda entre quienes visitan la zona para esta actividad recreativa. Finalmente, el alcalde destacó que, además del aumento natural en el nivel de la presa, recientemente se realizó una siembra de 250 mil alevines de tilapia con apoyo de Sagarhpa, lo que permitirá fortalecer la disponibilidad de especies en los próximos meses. "Se espera una nueva siembra pronto, a fin de que la presa continúe siendo un punto clave para la producción pesquera y un atractivo para los visitantes", culminó.

