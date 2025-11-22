Alfonso Durazo concreta nueva ruta aérea Hermosillo-Mazatlán para consolidar crecimiento de Sonora

Hermosillo, Sonora.- Con la finalidad de potenciar potenciar la conectividad aérea y consolidar el crecimiento turístico y económico de Sonora, el gobernador Alfonso Durazo Montaño dio a conocer el arribo de una nueva ruta de vuelo a cargo de Transportes Aéreos Regionales (TAR México), así como la ampliación de frecuencias en destinos clave del norte del país.

El mandatario estatal explicó que se logró una inversión estratégica con la aerolínea mexicana para fortalecer la movilidad regional, promover el turismo nacional e impulsar el tráfico de negocios.

Explicó que, gracias a este acuerdo, a partir de diciembre entrará en operación un vuelo con escala exprés desde el Aeropuerto Internacional de Hermosillo 'General Ignacio Pesqueira García' hacia el Aeropuerto Internacional 'General Rafael Buelna' de Mazatlán, Sinaloa, con cinco salidas semanales.

Durazo Montaño destacó que esta nueva conexión aérea forma parte de los esfuerzos por consolidar a Sonora como un centro estratégico en el noroeste del país.

Roberto Gradillas Pineda, secretario de Economía y Turismo, por su parte indicó que, adicionalmente, la ruta Hermosillo-Ciudad Juárez incrementará su operación en 25 por ciento, lo que representa la disponibilidad de 5 mil 400 asientos adicionales al mes y un total de 10 frecuencias semanales.

Fuente: Tribuna del Yaqui