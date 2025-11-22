Canirac impulsa mayor prevención tras recientes emergencias en Sonora

Hermosillo, Sonora.- Tras los recientes eventos que han sacudido a la comunidad, la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados (Canirac) reafirmó que más de 300 negocios afiliados mantienen vigentes sus permisos y revisiones de Protección Civil, informó su presidente, Julio César Arballo Morales.

El dirigente destacó que, aunque el incidente ocurrido en la tienda Waldo's no pertenece al giro restaurantero, su impacto evidenció la urgencia de fortalecer la cultura preventiva en todos los sectores.

Fue un hecho lamentable para Hermosillo. Nos recuerda que la seguridad es un trabajo continuo y que nadie debe dar por sentado el cumplimiento de la normatividad", expresó.

Arballo Morales explicó que los restaurantes están obligados a contar con un Programa Interno de Protección Civil avalado por la autoridad correspondiente, dependiendo del número de personas que pueden albergar. Este programa, dijo, implica inspecciones detalladas en materia eléctrica, extintores, rutas de evacuación, señalética y evaluaciones hechas por peritos acreditados.

Aunque no se exige presentar permisos para ingresar a la cámara, el presidente subrayó que la mayoría de los afiliados son negocios formalizados que cuidan el cumplimiento regulatorio como parte de su identidad.

El requisito no es obligatorio, pero en la práctica es una costumbre entre quienes buscan operar con responsabilidad", comentó.

Finalmente, mencionó que han acompañado a establecimientos que están en proceso de regularización, brindándoles asesoría técnica y enlaces con especialistas certificados para elevar el nivel de seguridad en toda la industria.

Buenos días ??? Te presentamos nuestra portada del NORTE DE SONORA uD83DuDCF0



Más noticias en nuestro sitio web: https://t.co/EO3NQ53T7E pic.twitter.com/5HGLFWm20d — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 22, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui