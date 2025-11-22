Navojoa, Sonora.- Con relatos duros y trágicos, pero también historias de fantasía y sueños, es como nació 'Cine desde las espinas', un espacio para que los reclusos no solo cuenten su experiencia al interior de la cárcel, sino también para que compartan su mensaje de esperanza a través de la gran pantalla.

El proyecto social es promovido por el productor audiovisual Santiago Hull, quien decidió llevarlo al interior del Centro de Readaptación Social (Cereso) en el municipio de Navojoa, como parte de su trabajo social, ya que actualmente cursa la carrera de psicología en el Instituto Tecnológico de Sonora (Itson).

'Cine desde las espinas': Un espacio en el Cereso de Navojoa para que reclusos compartan su experiencia

El proyecto

El joven cineasta navojoense recibió la invitación para impartir un taller de redacción al interior del Cereso, el cual no solo sirvió para enseñar a los internos a expresar sus relatos e historias de vida, sino también para que cada uno de ellos tuviera un momento de reflexión, lo cual posteriormente servirá de inspiración para algún proyecto cinematográfico.

'Cine desde las espinas': Un espacio en el Cereso de Navojoa para que reclusos compartan su experiencia

Santiago Hull explicó que como parte del taller, se solicitó a los 15 internos en el Cereso de Navojoa que realizaran un escrito, ya sea de mensaje, relato o historia, el cual servirá para que su casa productora pueda llevarlo a la gran pantalla.

Al principio yo entré (a la cárcel) con la idea de que es un poco rudo, tal y como lo pintan en las películas, pero en cuanto entré se sintió como un ambiente muy amable… Todos fueron muy participativos, tienen deseos de ser escuchados y todo salió perfecto, la verdad". finalizó.

Santiago Hull es un productor audiovisual navojoense que, a pesar de su corta edad, cuenta con su casa productora llamada SLH Producciones, donde busca promover al talento regional.

Fuente: Tribuna del Yaqui