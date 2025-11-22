Ciudad Obregón: Camión recolector cae en socavón en la colonia Morelos; reportan daños al pavimento

Ciudad Obregón, Sonora.- Un camión recolector de basura quedó atrapado en un socavón la tarde de este sábado mientras circulaba por la calle Allende, entre Tehuantepec y Querétaro, en la colonia Morelos, al norte de Ciudad Obregón.
El incidente ocurrió alrededor de las 14:00 horas, cuando el pavimento cedió bajo el peso de la pesada unidad. A pesar del percance, tanto el conductor como los dos trabajadores que lo acompañaban resultaron ilesos y continuaban con sus labores de recolección al momento del hundimiento.
Tras el reporte, dos grúas arribaron al sitio y lograron sacar el camión, enganchándolo con cadenas y remolcándolo fuera del boquete. De acuerdo con vecinos, el terreno se encontraba hueco y debilitado, lo que provocó el colapso del asfalto.
El socavón se formó justo frente a la cochera de un domicilio, por lo que los habitantes del lugar hicieron un llamado a las autoridades municipales para que atiendan y reparen el daño a la brevedad, ya que la oquedad impide la salida de sus vehículos.
Fuente: Tribuna del Yaqui