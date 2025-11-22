Ciudad Obregón refuerza acciones en hogares para prevenir dengue y eliminar criaderos de mosquitos

Ciudad Obregón, Sonora.- El titular de la Dirección de Salud Municipal, Jesús María Espinoza Castillo, informó que entre las principales acciones que se están realizando en Cajeme para combatir al dengue y al mosquito transmisor de esta enfermedad están el descacharre, la limpieza en los hogares y la eliminación de criaderos.

El licenciado en enfermería explicó además cómo es que se generan los criaderos, los mismos que se conforman particularmente en agua limpia estancada, la cual queda almacenada en cacharros y enceres domésticos en desusos.

El mosquito Aedes aegypti no va a dejar los huevecillos en agua sucia y de esta manera el huevecillo tiene el tiempo suficiente para eclosionar y convertirse en otro mosquito, y de esta manera, pues tenemos más mosquitos", indicó el funcionario.

Comentó que, debido a que los criaderos se generan en casa y en agua limpia, las acciones de prevención deben iniciar en los hogares de los cajemenses, situación de la que se han percatado al estar realizando constantes visitas domiciliarias en todo el municipio.

Fuente: Tribuna del Yaqui