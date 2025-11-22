Clima en Sonora: Conagua advierte de frente frío y altas probabilidades de lluvias y chubascos

Ciudad de México.- Con la reciente información que la Conagua ha dado sobre el estado del tiempo, a través de sus redes sociales en las diferentes regiones del país, entre ellas del clima en Sonora, se sabe que esperar para diferentes entidades para este sábado 22 de noviembre del 2025. Según el pronóstico, viene un frente frío nuevo y señala que habrá altas probabilidades de lluvias y chubascos

En esta ocasión, los informes meteorológicos, impartidos a través de X, antes conocido como Twitter, y páginas oficiales de Internet de la Conagua han revelado, que hoy, habrá la primera tormenta invernal de la temporada y el frente frío número 16, con cielo medio nublado a nublado con lluvias puntuales fuertes en Sonora (noroeste y norte); acompañadas con rachas de viento, además de incrementar los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida, sin lluvia en Sinaloa, ambiente frío con posible caída de nieve o aguanieve en sierras de Sonora; templado a cálido en Sinaloa.

En esta ocasión, en las páginas oficiales se informa en cuanto a las temperaturas que se prevén en la región norte del estado, como, Ciudad Obregón, Hermosillo entre otros puntos entre el norte y noroeste de Sonora, existirán condiciones para caluroso con temperaturas entre de los 20 y 30 grados a lo largo del día, por lo que se piden medidas extremas para evitar golpes de calor, como mantenerse hidratado y hasta evitar salir en los puntos de mayor intensidad. Sin embargo, en las zonas de la sierra del estado, el clima descenderá hasta por debajo de los cero grados, por lo que en Nogales y zonas a sus alrededores tendrían climas extremos.

De igual forma se espera que en las próximas horas puedan presentarse rachas de vientos alta que podrían tener mínimo de 30 y 40 kilómetros por hora, hasta unas máximas de 50 a 70 kilómetros por hora, incluso se dice que podría superarlos, especialmente en las zonas norte centro y costa, pero de igual forma entre el este y el sur. Estas rachas podrían provocar tolvaneras por todo el estado.

Como en cada uno de los pronósticos, la Conagua ha exhortado a la población que tomen sus precauciones en ambas situaciones, pidiendo que se trate de estar refugiado en sus hogares, especialmente en las horas que se haya ido el sol, y en caso de intenso calor, no salir en los picos más altos y mantenerse hidratado. De igual forma en el caso de la lluvia, que solo se espera en ciertas partes del norte y noroeste del estado.

