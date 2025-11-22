Clima en Sonora: Pronostican lluvias muy fuertes para HOY SÁBADO 22 de noviembre por la NOCHE

Hermosillo, Sonora.- Para que no tengas ningún contratiempo este sábado 21 de noviembre de 2025, es ideal que conozcas el pronóstico del clima en Sonora para saber si lloverá la noche de hoy en el municipio en el que vives. A continuación, TRIBUNA te comparte el último reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para que estés enterado de las condiciones climatológicas de las próximas horas.

De acuerdo con el reporte nocturno de la Conagua, con fecha de publicación de las 18:00 horas, durante en el transcurso de esta noche y madrugada del domingo, la primera tormenta invernal de la temporada y el Frente Frío número 16 se desplazarán sobre el noroeste de la República Mexicana, por lo que se podrían presentar lluvias fuertes en Sonora, para la región noroeste y norte del estado, así como la caída de nieve o aguanieve.

Estas condiciones también generarán un descenso de temperaturas así como fuertes rachas de viento de 60 a 80 kilómetros por hora. En tanto que la Conagua también señaló que para las próximas tres horas, se pronostican chubascos con lluvias puntuales fuertes y descargas eléctricas en la zona costa, este y centro de la entidad gobernada por Alfonso Durazo.

La Conagua además advirtió que para mañana, domingo 22 de noviembre, la primera tormenta invernal de la temporada se desplazará hacia Estados Unidos, por lo que dejará de causar afectaciones en territorio mexicano. Sin embargo, el Frente Frío número 16 se extenderá sobre el norte del territorio nacional e interaccionará con una vaguada polar en el noroeste del país, manteniendo ambiente de gélido a muy frío al amanecer y templado a fresco por la tarde.

De igual manera, se podrían presentar chubascos y vientos fuertes a muy fuertes en las regiones mencionadas, con posible caída de nieve y/o aguanieve en el norte de Sonora. La temperatura mínima en la sierra de Sonora para el domingo será de -5 a 0 grados. Mientras que las precipitaciones podrían dejar acumulados de 5 a 25 milímetros.

Así estará el clima en Sonora esta noche de sábado:

TRIBUNA también te presenta el clima por regiones para la noche de hoy. Por ejemplo, en Ciudad Obregón la máxima será de 20 grados y la mínima descenderá hasta los 17. En tanto que los habitantes de Navojoa experimentarán una máxima de 24 grados y una mínima de 18 grados a la medianoche. Los capitalinos en Hermosillo esperan una mínima de 16 grados a partir de las 23:00 horas, con el 30 por ciento de probabilidad de lluvias. En tanto que en Nogales, las temperaturas serán más gélidas con máximas de 11 y una mínima de apenas 7 grados.

