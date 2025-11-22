Empresas de Ciudad Obregón encuentran oportunidades en la industria minera local

Ciudad Obregón, Sonora.- El presidente del Consejo de Promoción Económica de Ciudad Obregón, Mario Sánchez Ruiz, destacó las bondades y beneficios de crear vínculos entre diferentes empresas comerciales con la industria minera de la entidad.

Así lo afirmó: "La oportunidad que se tiene para todos aquellos que quieran ser proveedores de la industria minera es que van a tener un mercado impresionante, y es que es un sector de esos que son muy selectivos a la hora de escoger a sus proveedores, pero son empresas que sin duda los van a hacer volar".

Mario comentó que es necesario conocer a fondo la manera en la que operan las empresas mineras de la entidad, debido a que los hechos que trascienden con mayor frecuencia están relacionados con cuestiones negativas como la contaminación y la generación de deshechos.

Sin embargo, el también empresario destacó que la mayoría de las empresas mineras de las que él tiene conocimiento son todas muy responsables con el cuidado de su entorno y con el medio ambiente.

Agregó que una de las bondades que acarrea el relacionarse con empresas mineras aquí en la región es que coadyuva al crecimiento de los negocios que se suman a su cadena de valor.

Tienen un nivel de comunicaciones, un nivel de ingeniería y de detalle, que el día que les toque conocerlas, se van a dar cuenta; se los cuento porque siempre se ha oído como que el lado malo de la industria minera, que crean cosas y que cubren y que derraman y que no sé qué, y al rato parece ser que lo que dejan atrás son puros desastres y la realidad es que no es así", finalizó el también empresario.

Fuente: Tribuna del Yaqui