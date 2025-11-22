GoFundMe reconoce a Sonora por sus donaciones; está entre los 10 estados más generosos de México

Hermosillo, Sonora.- Sonora se posicionó como el noveno estado más generoso del país luego de lograr reunir 11.9 millones de pesos en donaciones durante los últimos 18 meses, desde el inicio de operaciones de GoFundMe en México.

En este tiempo, la plataforma registró 70 mil recaudaciones creadas por mexicanos, que alcanzaron 436 millones de pesos y los cuales se destinaron a causas que transformaron vidas y comunidades. En Sonora, el apoyo ciudadano impulsó proyectos educativos, artísticos, culturales y de salud.

En Álamos surgió una campaña para crear una escultura de cuerpo completo de María Félix, con el fin de honrar su legado en su ciudad natal. La obra busca colocarse el 8 de abril de 2026, fecha que coincide con su nacimiento y fallecimiento, convirtiéndose en un símbolo del orgullo sonorense.

Otro proyecto destacado fue el de Diana, fotógrafa que documentó durante 20 meses la vida de las abejas nativas del Desierto de Sonora. Su colecta logró reunir el 71 por ciento de la meta para imprimir mil ejemplares de su libro, de los cuales 100 se donarán a bibliotecas y escuelas.

En temas de salud, la comunidad se unió para apoyar a Anna Paulina, de cuatro años, diagnosticada con rabdomiosarcoma. Su campaña superó los 80 mil pesos.

