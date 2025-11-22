Huatabampo: Avistan tiburón de 5 metros en Camahuiroa; pescadores deben extremar precauciones

Huatabampo, Sonora.- A través de un comunicado, la Capitanía de Puerto de Yavaros informó a la comunidad pesquera del sur de Sonora sobre un nuevo avistamiento de tiburón de aproximadamente cinco metros de largo en las aguas de Camahuiroa en el municipio de Huatabampo.

Ricardo Daniel Canto Rodríguez, capitán del Puerto de Yavaros, expresó que el avistamiento fue reportado ayer viernes alrededor de las 15:30 horas, en una zona ubicada a 22 brazas de profundidad.

Tras recibir el reporte, la Secretaría de Marina exhortó a los pescadores ribereños, así como a buzos y almendros, a extremar precauciones, ya que la zona donde se registró el nuevo avistamiento es considerada como un corredor habitual de los trabajadores del mar.

Se le pide tomar precaución a todos los pescadores, especialmente a los buzos y almejeros", señala textualmente el documento.

Cabe señalar que en los últimos tres años, al menos tres personas han perdido la vida a causa del ataque de un tiburón en las costas del sur de Sonora.

Hace un mes, el alcalde de Huatabampo, Alberto Vázquez Valencia, hizo entrega de 169 brazaletes ahuyenta tiburones a buzos y pescadores de las comunidades de Las Bocas, Agiabampo y del Puerto de Yavaros. Un esfuerzo por reforzar la seguridad de los trabajadores del mar.

