Matty Parra, una mujer ejemplar: Dedica su tiempo al cuidado de animales en su refugio en Empalme

Empalme, Sonora.- Pocas, muy pocas son las personas que, como Matilde Cárdenas Parra, se sacrifican tanto por el cuidado de los animalitos, en este caso perros y gatos, a quienes dedica tiempo, dinero y esfuerzo para darles una vida de calidad.

Mejor conocida como Matty Parra, la animalista está enfocada al 100 por ciento en el cuidado de muchos lomitos que recoge de la calle, y otros más que van y le dejan a las puertas del refugio animal que tiene en la colonia Ladrillera.

Matty recuerda que hace 16 años dio inicio con el cuidado de perritos, pero nunca se imaginó que iba a tener tantos, como los actualmente tiene y llegó a tener en el refugio. Comenta que trabajaba en Maquilas Tetakawi, y a la salida del trabajo en ocasiones se encontraba con perritos abandonados en la calle, los cuales recogía y se los llevaba a su casa. Así, llegó a tener 39 animalitos en una vivienda de Infonavit, en la planta alta.

Luego, debido a un percance se lastimó y se incapacitó, y con el tiempo ya dejó de laborar, por lo que esta actividad de cuidar animalitos ya fue más en serio, anotó. Cárdenas Parra dijo que de pequeña su mamá no la dejaba tener mascotas "y ahora parece que me la estoy cobrando, porque lo que me sobra hoy son animalitos; son muchos los que tengo en el refugio".

Señala que tras acumular tantos lomitos ya no los podía tener en su casa, en el Infonavit, por lo que adquirió un terreno en la Ladrillera, del ejido San José de Guaymas, en donde le dieron la posesión del mismo, y ahí habilitó el refugio, en donde llegó a tener 250 perritos. Para alimentar a los canes primero no batallaba, pues tenía el apoyo de norteamericanos, pero ahora ya es diferente.

#Seguridad | Conductor le corta la circulación a otro auto en carretera Guaymas-Ciudad Obregón y provoca aparatoso choque uD83DuDEA8https://t.co/R5vXLnvtoS — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 22, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui

