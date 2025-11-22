Sonora: Encuentro Nacional de Maestros en Etchojoa celebra tradición y legado de la Normal 'El Quinto'

Etchojoa, Sonora.- Con un ambiente lleno de identidad, tradición y orgullo magisterial, la Escuela Normal Rural Plutarco Elías Calles 'El Quinto' abrió sus puertas a delegaciones de todo el país para el Encuentro Nacional de Maestros Egresados de Escuelas Normales Rurales de México, el cual tuvo como sede el municipio de Etchojoa.

El evento reunió a autoridades educativas, representantes institucionales y visitantes que celebran la historia y vigencia del normalismo rural.

Encuentro Nacional de Maestros en Etchojoa celebra tradición y legado de la Normal 'El Quinto'

La inauguración destacó por un despliegue cultural que incluyó danzas Yoreme–Mayo, números artísticos y una ceremonia cívica que honró el legado de la Normal 'El Quinto', sede del encuentro del 21 al 23 de noviembre.

Encuentro Nacional de Maestros en Etchojoa celebra tradición y legado de la Normal 'El Quinto'

En esta edición, se congregan más de 400 egresados provenientes de 25 estados, quienes participarán en actividades deportivas, culturales y de convivencia.

Encuentro Nacional de Maestros en Etchojoa celebra tradición y legado de la Normal 'El Quinto'

El director del plantel, Félix Jonathan Díaz Tuyub, dio la bienvenida oficial a las delegaciones, subrayando el valor de reencontrarse para compartir experiencias y reafirmar la identidad normalista.

Fuente: Tribuna del Yaqui