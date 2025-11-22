¡Síguenos!
Etchojoa

Sonora: Encuentro Nacional de Maestros en Etchojoa celebra tradición y legado de la Normal 'El Quinto'

Más de 400 egresados de 25 estados se reunieron en la Normal Rural Plutarco Elías Calles 'El Quinto' para realizar diversas actividades

Etchojoa, Sonora.- Con un ambiente lleno de identidad, tradición y orgullo magisterial, la Escuela Normal Rural Plutarco Elías Calles 'El Quinto' abrió sus puertas a delegaciones de todo el país para el Encuentro Nacional de Maestros Egresados de Escuelas Normales Rurales de México, el cual tuvo como sede el municipio de Etchojoa.

El evento reunió a autoridades educativas, representantes institucionales y visitantes que celebran la historia y vigencia del normalismo rural.

La inauguración destacó por un despliegue cultural que incluyó danzas Yoreme–Mayo, números artísticos y una ceremonia cívica que honró el legado de la Normal 'El Quinto', sede del encuentro del 21 al 23 de noviembre. 

En esta edición, se congregan más de 400 egresados provenientes de 25 estados, quienes participarán en actividades deportivas, culturales y de convivencia.

El director del plantel, Félix Jonathan Díaz Tuyub, dio la bienvenida oficial a las delegaciones, subrayando el valor de reencontrarse para compartir experiencias y reafirmar la identidad normalista.

Fuente: Tribuna del Yaqui

Temas
