Alfonso Durazo aumenta recursos para las universidades de Sonora; tendrán alza del 5.5%

Hermosillo, Sonora.- El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, ha destinado un presupuesto para fortalecer la educación, al incrementar a 30 mil 617 millones de pesos el recurso para el sector educativo, y reforzar a las universidades públicas con un aumento del 5.5 por ciento en el monto a ejercer en 2026.

El mandatario estatal destacó que, dentro del Paquete Económico 2026, enviado al Congreso del Estado de Sonora para su aprobación, el presupuesto destinado a educación pasará de 28 mil 754 millones 433 mil 830 pesos en 2025 a 30 mil 617 millones 964 mil 092 pesos el próximo año, lo que permitirá ofrecer mayores oportunidades de formación y desarrollo para niñas, niños, jóvenes y docentes.

En Sonora destinamos mil millones de pesos en becas para que más jóvenes continúen sus estudios.



Por eso, incrementamos el presupuesto de las universidades públicas de 6,443 millones a 6,797 millones de pesos en 2026.



Seguiremos fortaleciendo la calidad educativa en todo… pic.twitter.com/2uhH7br1ti — Alfonso Durazo (@AlfonsoDurazo) November 24, 2025

Incrementos

Las universidades públicas se verán fortalecidas con un incremento del 5.5 por ciento, al pasar de seis mil 443 millones 195 mil 551 pesos en 2025 a seis mil 797 millones 938 mil 784 pesos en 2026. Este aumento permitirá consolidar la calidad académica, mejorar la infraestructura, ampliar la matrícula y fortalecer los programas de investigación.

El gobernador Durazo Montaño subrayó que estos recursos representan una inversión estratégica para el futuro de Sonora, orientada a garantizar el acceso, la equidad y la excelencia educativa.

Fuente: Tribuna del Yaqui