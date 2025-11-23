Clima en Sonora: Advierten LLUVIAS AISLADAS y FRÍO para esta NOCHE de DOMINGO en estos sectores del estado

Hermosillo, Sonora.- Para esta noche de domingo 23 de noviembre de 2025 se están advirtiendo lluvias aisladas y frío para diversos sectores del estado; para que las precipitaciones no te tomen desprevenido, conoce aquí en TRIBUNA el pronóstico del clima en Sonora. Te presentamos el reporte para esta noche de hoy de acuerdo a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), así que no dejes de leer para conocer el estado del tiempo.

De acuerdo con el reporte del SMN, para esta noche y madrugada del lunes, la primera tormenta invernal se desplazará sobre el centro de Estados Unidos, sin efectos para el país. Sin embargo, el frente frío número 16 recorrerá el norte y gradualmente el noreste de México; en interacción con una vaguada polar y las corrientes en chorro polar y subtropical, ocasionarán lluvias con chubascos en Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas; viento de 50 a 60 kilómetros por hora (km/h) con rachas de 80 a 90 km/h en Chihuahua y Durango, viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Sonora, Nuevo León y Tamaulipas, y con posible formación de torbellinos o tornados en el norte de Coahuila; asimismo, se mantendrá el descenso de las temperaturas y la posible caída de nieve y/o aguanieve en el norte de Sonora y Chihuahua. En cuanto a las lluvias aisladas, se podrían registrar en el norte, centro y este de Sonora, esto de las 18:00 horas a las 21:00 horas de este domingo 23 de noviembre de 2025.

#Temperaturas mínimas y #Heladas pronosticadas para el amanecer del lunes, 24 de noviembre ?? pic.twitter.com/tPNadXl2GR — CONAGUA Clima (@conagua_clima) November 24, 2025

¿Cómo será el clima para mañana lunes 24 de noviembre de 2025?

De acuerdo con el reporte que se tiene, se espera que este lunes 24 de noviembre de 2025 se tenga un cielo parcialmente nublado durante el día, pero sin lluvias. Se tendrá una mañana con ambiente fresco y frío a muy frío con heladas en sierras de Sonora. Durante la tarde, se tendrá un ambiente de fresco a templado en el norte de Sonora y cálido en el resto de la región. Además, se tendrá viento de 15 a 25 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en la región. Para estar informado del pronóstico del clima en Sonora, no olvides consultar a TRIBUNA durante el día, tarde y noche para que el estado del tiempo no te tome por sorpresa.

El clima en Sonora para hoy en la noche

Fuente: Tribuna del Yaqui / Conagua