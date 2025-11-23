Clima en Sonora HOY 23 de noviembre: Pronostican LLUVIAS y BAJAS temperaturas por Frente Frío

Hermosillo, Sonora.- Este domingo 23 de noviembre de 2025 habrán condiciones cambiantes en distintos puntos de Sonora, por lo que es importante revisar el pronóstico del clima antes de salir. Aunque algunas zonas amanecerán con frío y nubosidad, otras tendrán un cielo más despejado y temperaturas más altas. En tanto, el avance del Frente Frío 16 y el arrastre de humedad seguirán influyendo en el estado durante todo el día, dejando posibilidad de lluvia en la región norte. ¡Aquí el reporte del tiempo completo!

Así será el clima en Sonora este domingo

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y con información de The Weather Channel, Sonora enfrentará un domingo marcado por contrastes climáticos: desde heladas matutinas en zonas serranas, hasta un ambiente templado y cálido en municipios del centro y sur. Además, se prevén rachas de viento que podrían superar los 50 kilómetros por hora en algunas áreas, así como probabilidad de chubascos en ciudades del norte y noreste.

Así será el clima en Sonora este domingo. Foto: Conagua

Durante la mañana, el ambiente será frío en la zona serrana del norte, con posibilidad de caída de nieve o aguanieve debido a la interacción del Frente Frío número 16 con una vaguada polar. En municipios como Nogales, Sonoyta y Caborca predominarán las nubes con temperaturas bajas, mientras que ciudades como Hermosillo, Guaymas y Ciudad Obregón iniciarán el día con cielo parcialmente nublado y condiciones más estables.

En el sur, localidades como Huatabampo tendrán un amanecer más cálido y soleado. Para la tarde, se espera un aumento en las temperaturas en la mayor parte del estado. Hermosillo alcanzará valores cercanos a los 23°C con probabilidad de chubascos aislados, mientras que Guaymas registrará alrededor de 24°C con cielo parcialmente despejado. En Ciudad Obregón y Huatabampo el ambiente será más cálido, con máximas entre 26 y 27 °C, predominando el sol y poca probabilidad de lluvia.

En contraste, el norte mantendrá condiciones inestables, con lloviznas y ambiente fresco en municipios como Magdalena, Nogales y Agua Prieta. Hacia la noche, el descenso de temperatura será notable nuevamente en el norte, donde se prevé ambiente muy frío y cielos parcialmente nublados. En el centro y sur, aunque el clima será más templado, se sentirán rachas de viento moderado, especialmente en áreas con terreno abierto. La posibilidad de lluvia disminuirá, pero persistirá en la franja fronteriza.

#PronósticoDelTiempo para el noroeste y norte de #México, durante las próximas tres horas. pic.twitter.com/ITBg6eJ5FI — CONAGUA Clima (@conagua_clima) November 23, 2025

Los vientos oscilarán entre los 15 y 25 kilómetros por hora en la mayor parte del estado, con rachas que podrían alcanzar hasta 60 kilómetros por hora en zonas del norte. Estas condiciones podrían generar tolvaneras en áreas carreteras, por lo que se recomienda tomar precauciones si se viaja por la región. ¡Toma precauciones!

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)