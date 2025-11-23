¿Cómo estará el CLIMA HOY en Ciudad Obregón? Esto dice el pronóstico 23 de noviembre

Ciudad Obregón, Sonora.- La mañana de este domingo 23 de noviembre de 2025 comienza con cambios notorios en el ambiente para Ciudad Obregón, por lo que es importante tomar precauciones desde temprano. El día estará marcado por variaciones entre nubes, sol y una temperatura que irá subiendo de forma gradual hasta el mediodía, para después volver a refrescarse hacia la noche. ¡Aquí más información para que planifiques tu jornada!

Así será el clima en Ciudad Obregón este domingo

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y con información de The Weather Channel, Ciudad Obregón tendrá un domingo estable, sin lluvias, pero con cambios visibles en el cielo y ligeros incrementos en la sensación térmica conforme avance la jornada. Durante la mañana, el ambiente iniciará en torno a los 17°C con condiciones de nubes y claros. A partir de las 09:00 horas, se prevé un cielo mayormente soleado.

Poco antes del mediodía regresarán algunos bancos de nubes sin riesgo de lluvia, acompañados de una sensación térmica ligeramente superior, que podría acercarse a los 25°C por intervalos. El viento soplará desde el norte durante las primeras horas, con intensidades que se mantendrán suaves. Al mediodía y hasta el inicio de la tarde, el cielo combinará momentos soleados y algunas nubes ligeras. La temperatura se estabilizará cerca de los 24 y 26°C.

Para este lapso, los niveles de índice UV estarán en punto medio, por lo que se recomienda usar protector solar si se realizan actividades al aire libre desde el mediodía hasta las 14:00 horas. El viento cambiará gradualmente hacia el oeste con rachas ligeramente más perceptibles, aunque sin representar riesgo. Por la tarde, alrededor de las 17:00 horas, la ciudad registrará condiciones mayormente soleadas, con temperaturas entre los 23 y 25 grados.

El viento occidental será más constante, con rachas que podrían llegar a los 26 kilómetros por hora. Aunque no se pronostican precipitaciones, este pequeño incremento en la velocidad del viento podría generar polvo en zonas abiertas.

Hacia la noche, Ciudad Obregón contará con cielo completamente despejado. A las 20:00 horas se esperan cerca de 19 grados, con ambiente fresco y viento suave desde el noroeste. Más tarde, cerca de las 23:00 horas, la temperatura bajará a 17°C, manteniendo una sensación térmica similar. Las condiciones permanecerán tranquilas, con cielo limpio y sin humedad significativa.

