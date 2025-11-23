¿Habrá LLUVIAS en Hermosillo HOY? Así será el CLIMA en Sonora este domingo 23 de noviembre

Hermosillo, Sonora.- ¿Este domingo 23 de noviembre de 2025 tienes planeado realizar actividades al aire libre en la ciudad de Hermosillo? Si la respuesta es afirmativa, es muy importante que consultes el pronóstico del clima y el tiempo que advierten las autoridades meteorológicas. Desde temperaturas frescas al amanecer hasta condiciones más cálidas hacia el mediodía, el pronóstico marca una jornada estable, pero con cambios visibles conforme avance el día. ¡Aquí todos los detalles!

Así será el clima en Hermosillo este domingo

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y datos de The Weather Channel, este 23 de noviembre se espera un día mayormente despejado, con nubes dispersas durante las primeras horas y una ligera variación en la velocidad del viento a lo largo de la jornada. Desde las 6:00 horas la temperatura será de alrededor de 14°C, con sensación térmica similar y vientos muy ligeros del este entre cinco y 11 kilómetros por hora.

Así será el clima en Hermosillo este domingo. Foto: Conagua

Entre las 7:00 y las 9:00 horas el termómetro descenderá ligeramente a 13°C, para después comenzar a subir gradualmente hasta alcanzar los 17°C. El índice UV se mantendrá bajo en estas primeras horas, por lo que no será necesario protector solar. Para el mediodía, Hermosillo tendrá un ambiente más templado. Entre las 11:00 y las 14:00 horas, el cielo continuará con nubes y claros, alcanzando temperaturas de 20 a 22°C.

El viento soplará de manera ligera desde el suroeste y el oeste, con rachas máximas de 20 kilómetros por hora. El índice UV subirá a niveles medios, por lo que será recomendable usar protector solar si estarás expuesto directamente al sol. Alrededor de las 17:00 horas, el cielo comenzará a despejarse por completo, dejando una tarde casi soleada con aproximadamente 21 grados. La velocidad del viento se mantendrá estable.

#PronósticoDelTiempo para el noroeste y norte de #México, durante las próximas tres horas. pic.twitter.com/ITBg6eJ5FI — CONAGUA Clima (@conagua_clima) November 23, 2025

Hacia las 20:00 horas, el ambiente se tornará más fresco bajo un cielo despejado, marcando 19 grados, mientras que cerca de las 23:00 horas la temperatura descenderá a 16 grados. Durante la noche, el índice UV será nulo. ¡Disfruta de tu jornada en Hermosillo!

Fuente: Tribuna del Yaqui