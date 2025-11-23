Hermosillo: Avanza construcción del andador peatonal de Bahía de Kino; tiene 65% de progreso

Hermosillo, Sonora.- Hasta 65 por ciento de avance lleva la construcción del andador peatonal de Bahía de Kino, que contará con 45 locales para que comerciantes puedan ofrecer sus productos a los visitantes y promover la economía local.

La construcción que comenzó en este año, que busca atraer a más turistas al andador de Kino viejo, para que además de disfrutar del muelle, puedan adquirir artesanías, productos regionales y demás que venden los comerciantes locales.

La obra es complementaria de la rehabilitación del muelle y el objetivo es que se instalen los comerciantes, los visitantes puedan caminar, así como mantener un lugar limpio y ordenado para que los turistas puedan apreciar la belleza que ofrece el balneario natural.

El andador peatonal de Bahía de Kino contará con 55 locales, área de mesas, nuevos andadores y bancas para que más familias y visitantes disfruten de este espacio y puedan pasar tiempo de calidad.

Actualmente, se realizan los trabajos de construcción de los muros de los 45 locales comerciales, que serán amplios para que los comerciantes puedan tener espacios dignos para sus productos, y seguirá la pavimentación del lugar, que será aproximadamente entre 300 y 500 metros para el esparcimiento de las familias y visitantes.

Avanza construcción del andador peatonal de Bahía de Kino; tiene 65% de progreso

Fuente: Tribuna del Yaqui