Sonora: Alfonso Durazo acude a la instalación de la Asamblea Seccional de Morena en Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, en su calidad de militante y del presidente del Consejo Político Nacional de Morena, acudió a la instalación de la Asamblea Seccional 403 en Hermosillo. El mandatario estatal llamó a la unidad del partido, a sumar a más ciudadanos al proyecto de nación que tiene Morena, desde su fundación antes del 2013 y la visión que tuvo su primer presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), como principal motor político del país.

Durazo Montaño acudió a la Asamblea Seccional 403 para dar respaldo al trabajo que realiza la presidencia estatal del partido, a cargo de Judith Armenta, en la organización, celebración y ejecución de cada una de las asambleas que se realizan en todos los rincones de Sonora.

Nuestro movimiento avanza gracias al trabajo de miles de personas.



Hoy acompañé la instalación de la Asamblea Seccional 413 en Hermosillo como Presidente del Consejo Nacional de Morena, donde se realizó el proceso correspondiente conforme a la convocatoria.



"Nuestro movimiento avanza gracias al trabajo de miles de personas; hoy acompañé la instalación de la Asamblea Seccional 413 en Hermosillo como presidente del Consejo Nacional de Morena, donde se realizó el proceso correspondiente conforme a la convocatoria. Seguimos avanzando en la transformación de Sonora", compartió Alfonso Durazo.

Por su parte, la presidenta estatal del partido en Sonora, Judith Armenta, celebró la instalación de una asamblea en el municipio de Etchojoa, donde se comprometió a seguir llevando la visión y el trabajo de Morena a los ciudadanos y que conozcan el proyecto para México.

Simultáneamente, se celebró la instalación de más asambleas en diferentes municipios, donde los representantes locales llevaron las acciones de Morena a vecinos de diferentes colonias. Cada domingo se realizan asambleas en diferentes puntos de Sonora, así como en colonias de Hermosillo para sumar a más ciudadanos a la militancia estatal.

Mil 100 asambleas se proyectan concretar en Sonora para enero del 2026, como fecha límite para la suma de más ciudadanos en diferentes colonias a las filas de Morena y llegar con el mayor respaldo posible en las elecciones del 2027, donde se elegirá gobernador en Sonora.

Fuente: Tribuna del Yaqui