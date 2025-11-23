Sonora supera los dos mil casos de dengue; hasta el momento no se registran defunciones, reitera Salud

Hermosillo, Sonora.- Hasta la semana 45 epidemiológica de este 2025, en Sonora se superan los dos mil casos acumulados por dengue, confirmó Universo Ortíz Arballo, el director de Epidemiología de la Secretaría de Salud en Sonora. El funcionario de la Secretaría de Salud Pública en Sonora señaló que hasta la semana 45, en Sonora se han acumulado dos mil dos casos de dengue, de los cuales más de mil 100 pertenecen al municipio de Guaymas.

Otros municipios que presentan gran cantidad de casos son Hermosillo y Cajeme, donde se ha detectado gran presencia del mosquito transmisor en las ovitrampas colocadas en colonias focalizadas. En el caso de Hermosillo, las colonias con mayor presencia del mosquito son Solidaridad, Ley 57, Puerta del Rey, Palo Verde, Villa de Seris, entre otras, por lo que pidió a la comunidad tomar acciones de limpieza en sus hogares y patios, como fumigación y voltear cualquier recipiente donde se pueda acumular el agua.

Hasta el momento en Sonora, no tienen defunciones a causa de dengue, por lo que es necesario que, desde ahorita, la población colabore con la limpieza en sus hogares y la fumigación. Universo Ortiz recomendó la limpieza constante, tirar todo tipo de recipientes que puedan acumular el agua, así como la eliminación de cacharros, donde el mosquito pueda dejar sus huevecillos, como en agua y ambiente húmedo. Cabe señalar que a nivel país se han confirmado 13 mil 660 casos de dengue.

Fuente: Tribuna del Yaqui