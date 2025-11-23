Ciudad Obregón, Sonora.- Un llamado a no combinar el volante y la velocidad con las bebidas alcohólicas, principalmente si se va a circular por lugares peligrosos como las orillas de los canales, realizó Bomberos de Ciudad Obregón después del trágico accidente donde murieron tres personas al caer al Canal Bajo. Víctor Manosalvas Mena, comandante del mencionado cuerpo de emergencias, explicó que son las mismas recomendaciones que se realizan constantemente a la ciudadanía.

"Evitar circular sobre estos bordos; hay que recordar que no son caminos propios para circular vehículos, hay que recordar que esos están hechos con la finalidad de contener y causar los canales de riego que tenemos, como el Canal Alto y Canal Bajo, y si están amplios es porque son las rúas para que pueda movilizarse la maquinaria que da mantenimiento y limpieza a esos canales", comentó.

Tras muerte de tres en Canal Bajo, Bomberos de Ciudad Obregón pide no transitar por bordos de canales

En caso de que sea forzosamente necesario circular por esos márgenes, Manosalvas Mena pide hacerlo a velocidad moderada, bajar los cristales del vehículo y no ponerse el cinturón de seguridad para evitar que se llegue a atorar en caso de algún accidente. "Lamentablemente, cuando son accidentes de ese tipo, sabemos que son regularmente porque la gente va a exceso de velocidad; pueden suceder mil accidentes, ya sea por algún desperfecto mecánico, conducir bajo el efecto de alguna bebida embriagante; eso suma para que ocurran ese tipo de accidentes", mencionó.

Durante entrevista con TRIBUNA, el jefe de los tragahumo en el municipio de Cajeme apuntó que nunca está de más extremar medidas de seguridad. "En esos caminos hay mucho permanente, mucha piedra suelta y en una curva o en cualquier punto puedes derrapar y perder el control de la unidad hasta caer al agua", señaló.

En lo que va del año 2025 se habían registrado en Cajeme al menos cinco accidentes de ese tipo con pérdidas humanas, explicó. "El domingo se registró un lamentable accidente por el bordo del canal en el que lamentablemente se perdieron tres vidas, siendo las autoridades correspondientes las que se encargan de identificar a las víctimas; nosotros nos dedicamos solo a rescatar los cuerpos y vehículos de las aguas", detalló.

Fuente: Tribuna del Yaqui