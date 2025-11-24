Atención: Por conexión de un acueducto, Huatabampo se quedará sin agua este martes 25 de noviembre

Huatabampo, Sonora.- Habitantes del municipio de Huatabampo se quedarán sin el servicio de agua potable a partir de este martes; por lo que las autoridades exhortaron a la población a tomar las medidas necesarias para no verse tan afectados.

El Organismo Operador Municipal del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Huatabampo (Oomapash) informó que la suspensión temporal del suministro de agua será a partir de las 09:00 hasta las 18:00 horas.

Las autoridades aseguraron que el corte del agua se debe a que durante este martes, personal del área técnica del Organismo realizará los trabajos de interconexión del acueducto de 24 pulgadas al nuevo pozo de La Bocana.

Durante estos trabajos, el servicio de agua potable será suspendido temporalmente en el casco urbano. Por ello, pedimos a la población tomar las precauciones necesarias y abastecerse de agua con anticipación", publicó el Oomapash.

Se puntualizó que, una vez concluidos los trabajos de interconexión, el suministro de agua potable en el casco urbano regresará con normalidad.

Las autoridades puntualizaron que estas acciones son esenciales para mejorar el suministro de agua potable que abastecerá al nuevo tanque elevado de la comunidad de Etchoropo, por lo que pidieron la comprensión y el apoyo de la ciudadanía, para que la afectación por el desabasto del vital líquido sea el mínimo.

Fuente: Tribuna del Yaqui