Ayuntamiento de Cajeme solicitará 50 millones de pesos para atender socavones y obras imprevistas

Ciudad Obregón, Sonora.- El Ayuntamiento de Cajeme dio a conocer que los 50 millones de pesos que solicitará a manera de crédito se gestionarán de manera inmediata y se empezarán a ejercer antes de que termine el año.

Trascendió que dicho préstamo se tiene que solicitar debido a que surgieron algunos problemas de infraestructura que se presentaron de manera imprevista y requirieron de atención inmediata.

Se tuvieron que usar para atender obras no previstas como los socavones, por ejemplo, cosas necesarias para que funcione en nuestro municipio", se dio a conocer.

Entre los trabajos que se tuvieron que atender y a los cuales se les asignaron aproximadamente 10 millones de pesos a cada uno, están los socavones que se formaron en las calles Mayo y 300.

Ciudad Obregón solicitará 50 millones de pesos para atender socavones y obras imprevistas

Fuente: Tribuna del Yaqui