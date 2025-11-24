Ciudad Obregón: Canaco pide regular a vendedores ambulantes en el Centro por diciembre

Ciudad Obregón, Sonora.- Ante la cercanía del mes de diciembre y según lo que ocurre cada año, se espera que se incremente aún más la cifra de vendedores ambulantes en el centro de la ciudad, por lo que urge que las autoridades los regulen, solicitó la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Ciudad Obregón.

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), Gustavo Cárdenas García, expresó su preocupación ante esa problemática que golpea al comercio formal durante todo el año, pero se incrementa durante diciembre.

La informalidad en toda la República mexicana ya rebasó el 60 por ciento y obviamente que en el primer cuadro se nota más por la aglomeración que hay en un espacio reducido, pero la informalidad está rebasando al comercio en Cajeme y todo el país", aseguró.

El dirigente del comercio formal en la localidad aseguró que recientemente tuvieron un encuentro con Francisco Mendoza Calderón, coordinador municipal de Protección Civil de Cajeme.

Le explicamos que no queríamos que en el primer cuadro, que es donde más se nota, hubiera un incremento en el número de puestos ambulantes, porque eso viene a perjudicar el libre tránsito, las banquetas ocupadas, las áreas de salida de los negocios; como son tan chicos, los vendedores ambulantes van y se ponen en las puertas y, en caso de un siniestro, pueden provocar un accidente peor", comentó.

Durante una rueda de prensa, dijo que la solicitud es que los comerciantes informales despejen las puertas de salida para que se reacomoden y no estorben. Además, expresó que los llamados 'gavilanes', que solo se ponen para las ventas decembrinas, afectan también a los mismos ambulantes que trabajan todo el año.

Hacemos un llamado a la dirección de Inspección y Vigilancia para que tengan más control, porque sí sabemos que se incrementan de manera desmedida en esas fechas", recalcó.

Cárdenas García afirmó que, según el último estudio, en 2023 el levantamiento arrojó que son cerca de 300 vendedores ambulantes en el Centro de la ciudad.

#ÚltimaHora | Gustavo Salas, titular de la FGJE Sonora, informa sobre avances en la investigación del caso Waldo's pic.twitter.com/cCf8EoGSjf — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 25, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui