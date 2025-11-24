Clima en Sonora: ¿Lloverá HOY en la NOCHE? Alerta por rachas de VIENTO y bajas temperaturas

Hermosillo, Sonora.- Para esta noche de hoy lunes 24 de noviembre de 2025 se están alertando por rachas de viento y bajas temperaturas; además, en TRIBUNA te informamos sobre si se esperan lluvias para esta jornada nocturna. Conoce el reporte del clima en Sonora completo de acuerdo con el último reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN); no dejes de leer para conocer los detalles.

De acuerdo con el reporte de la Conagua, se pronostica viento de 15 a 25 kilómetros por hora (km/h) con rachas de 30 a 50 km en varias regiones de Sonora; esto por una vaguada profunda y masa de aire frío. Lo mismo provocará una baja de temperaturas, que ocasionará entre 0 y 5°C en las sierras elevadas de la región, e incluso algunas heladas. También prevalecerá el cielo despejado, por lo que no se esperan precipitaciones para esta noche, por lo menos durante las próximas tres horas.

Durante el resto de la tarde y las primeras horas de esta noche, se prevé #Viento con #Rachas de 30 a 50 km/h en el noroeste y norte de #México. Detalles, en la imagen pic.twitter.com/P3xUzSItii — CONAGUA Clima (@conagua_clima) November 25, 2025

¿Cómo se espera que sea el clima para mañana martes 25 de noviembre?

De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua, se espera cielo despejado a parcialmente nublado y sin lluvia en Sonora. Por la mañana, ambiente fresco a templado en la región; y frío con heladas en zonas serranas de Sonora. Por la tarde, ambiente templado. Viento del oeste y noroeste de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 30 km/h en la entidad.

¿Dónde lloverá mañana martes 25 de noviembre en México?

Pronóstico de lluvias para mañana 25 de noviembre de 2025:

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Nuevo León y Tamaulipas.

Nuevo León y Tamaulipas. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila, San Luis Potosí, Veracruz (regiones Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Quintana Roo.

Coahuila, San Luis Potosí, Veracruz (regiones Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Quintana Roo. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Jalisco, Michoacán, Guerrero, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo (regiones Sierra Alta, Huasteca, Sierra Baja, Sierra de Tenango y Valle de Tulancingo), Veracruz (regiones Huasteca Alta, Huasteca Baja y Capital), Puebla (regiones Sierra Norte, Sierra Nororiental y Tehuacán-Sierra Negra), Estado de México, Ciudad de México, Campeche y Yucatán.

En https://t.co/R8Yan9vLdN puedes conocer los fenómenos #Meteorológicos que se encuentran actualmente en #México, así como las condiciones del tiempo que generarán esta noche y mañana martes, en nuestro país pic.twitter.com/o7HJs8QTCd — CONAGUA Clima (@conagua_clima) November 25, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui / Conagua