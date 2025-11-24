Clima Sonora HOY 24 de noviembre: ¿Cuáles serán los efectos del Frente Frío 16 este LUNES?

Hermosillo, Sonora.- La semana inicia con cambios importantes en las condiciones atmosféricas para Sonora, por lo que es necesario anticipar cómo será el clima a lo largo de este lunes 24 de noviembre de 2025. Habitantes del norte y sur del estado deberán estar atentos a las variaciones de temperatura, especialmente durante la mañana, mientras que quienes transiten por zonas serranas tendrán que extremar precauciones ante el ambiente frío que se mantendrá en esos puntos. ¡Aquí te compartimos el reporte del tiempo completo!

Así será el clima en Sonora este lunes

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y con la previsión de The Weather Channel, el estado de Sonora tendrá una jornada sin lluvias, con cielo parcialmente nublado y un ambiente que irá cambiando conforme avance el día. La influencia del Frente Frío número 16 seguirá generando descensos de temperatura en el norte del país, además de ráfagas de viento moderadas y condiciones frescas en gran parte del estado.

Así será el clima en Sonora este lunes. Foto: Conagua

Durante la mañana, el clima será mayormente frío en las zonas serranas y fresco en la mayor parte del territorio sonorense. Ciudades como Hermosillo iniciarán con temperaturas cercanas a los 14°C, mientras que regiones como Nogales y Agua Prieta amanecerán todavía más frías, incluso con posibilidad de heladas ligeras en áreas elevadas. En municipios costeros como Puerto Peñasco, el amanecer será fresco, aunque más estable, con cielos despejados y calma en el viento. En el sur, Ciudad Obregón y Guaymas también tendrán un arranque fresco, aunque menos intenso que el del norte.

Para la tarde, el ambiente mejorará gradualmente. En el norte del estado, las temperaturas se mantendrán frescas a templadas, con máximas aproximadas de 21 a 23°C en ciudades como Sonoyta, Caborca y Nogales. Hermosillo tendrá un ascenso más notable y llegará a valores alrededor de 26°C, con periodos de sol y algunas nubes dispersas. En el sur de Sonora, el calor se hará presente: Ciudad Obregón, Huatabampo y Guaymas alcanzarán entre 27 y 28°C, marcando un contraste claro con las regiones del norte.

El viento será variable durante todo el día, con rachas que podrían oscilar entre 15 y 25 kilómetros por hora, y en algunos puntos superarán los 40 kilómetro por hora. Durante la noche, el estado volverá a experimentar un descenso térmico. En áreas como Magdalena de Kino, Naco y Agua Prieta, las temperaturas bajarán significativamente, mientras que en Hermosillo la noche será fresca, rondando los 18 a 20°C bajo cielo mayormente despejado.

En la región sur, Ciudad Obregón y Huatabampo mantendrán valores un poco más templados, aunque también con un ambiente fresco hacia el cierre del día. No se prevén lluvias en ninguna zona del estado.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)