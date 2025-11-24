Dan último adiós a María Reneé, una madre de familia que luchaba contra el cáncer en Navojoa

Navojoa, Sonora.- El municipio de Navojoa se encuentra de luto al despedir a María Reneé Higuera Padilla, una joven madre de familia que se ganó el corazón de la población durante su lucha contra el cáncer.

A pesar de la valentía y amor con el que la joven navojoense enfrentó esta enfermedad, hoy su familia le dará el último adiós, un hecho que ha desconsolado a la comunidad, quienes en distintas ocasiones mostraron su apoyo constante a la familia de María Reneé.

Familiares, amigos y conocidos de la joven madre acudieron a darle un último adiós y rendirle un homenaje póstumo en la funeraria 'Missión', donde los asistentes recordaron el legado de amor y lucha que María Reneé siempre transmitió.

Muchas gracias por demostrar tu valentía y amor por la vida, por los tuyos. Gracias por nunca rendirte, por siempre dar una sonrisa, y nunca dejarnos solos", publicaron sus seres queridos.

Fuente: Tribuna del Yaqui