¡Síguenos!
G Google News Fondo
Edición Impresa Suscríbete
Navojoa

Dan último adiós a María Reneé, una madre de familia que luchaba contra el cáncer en Navojoa

La ciudadanía lamentó esta triste noticia, ya que durante los últimos meses apoyó a la joven navojoense a cumplir sus últimos deseos a lado de sus tres hijos

Dan último adiós a María Reneé, una madre de familia que luchaba contra el cáncer en Navojoa
María Renné se ganó el corazón de la comunidad de Navojoa Foto: Internet

Navojoa, Sonora.- El municipio de Navojoa se encuentra de luto al despedir a María Reneé Higuera Padilla, una joven madre de familia que se ganó el corazón de la población durante su lucha contra el cáncer.

A pesar de la valentía y amor con el que la joven navojoense enfrentó esta enfermedad, hoy su familia le dará el último adiós, un hecho que ha desconsolado a la comunidad, quienes en distintas ocasiones mostraron su apoyo constante a la familia de María Reneé.

Familiares, amigos y conocidos de la joven madre acudieron a darle un último adiós y rendirle un homenaje póstumo en la funeraria 'Missión', donde los asistentes recordaron el legado de amor y lucha que María Reneé siempre transmitió.

Muchas gracias por demostrar tu valentía y amor por la vida, por los tuyos. Gracias por nunca rendirte, por siempre dar una sonrisa, y nunca dejarnos solos", publicaron sus seres queridos.

Fuente: Tribuna del Yaqui

 

Temas
Otras Noticias

¿Tienes una denuncia ciudadana que quieras reportar?

Envíanos tu mensaje y nuestros reporteros se acercarán al lugar de los hechos.

denunciaciudadana@tribuna.com.mx Haz clic y envía tu denuncia. Tu información será tratada con total confidencialidad.