Guaymas: Segunda Región Naval celebra a su personal con entrega de ascensos y distinciones por trayectoria

Guaymas, Sonora.- La Secretaría de Marina Armada de México, a través de la Segunda Región Naval, hizo entrega de 140 ascensos a elementos pertenecientes a las diferentes Unidades y Establecimientos de ese Mando Naval.

En ceremonia que tuvo lugar en las instalaciones del Batallón de Infantería número 221 en Guaymas, presidido por los altos mandos de esta Región Naval, se hizo entrega de manera simbólica de los oficios de ascensos y condecoraciones de tercera, cuarta, quinta y sexta clase al personal ascendido, así como elementos que cumplieron 10, 15, 20 y 25 años de servicio.

Entre los ascensos está uno a Capitán de Navío; tres a elementos navales de la categoría de capitanes; 32 oficiales y 104 para Clases y Marinería de los diferentes Cuerpos y Servicios.

#Opinión | Hoy puedes leer en TRIBUNA a Bulmaro Pacheco con su columna Chapulineo y política: ¿degradación o avance? uD83DuDDE3?https://t.co/kV4Q98ez1U — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 24, 2025

En un comunicado, la Secretaría de Marina-Armada de México expresó su orgullo del éxito de sus marinos navales, quienes gracias a su espíritu de servicio a la Nación han sido merecedores de ascender al grado superior.

Fuente: Tribuna del Yaqui