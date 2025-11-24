¡Síguenos!
Invertirán mil 200 mdp en la rehabilitación de carreteras sonorenses durante 2026

Hermosillo, Sonora.- Para la rehabilitación de las carreteras en Sonora, durante 2026, se espera una inversión aproximada de mil 200 millones de pesos, informó Eduardo Pacheco Grageda, director de la Junta de Caminos e Infraestructura Carretera del Estado de Sonora.

Apuntó que en Sonora, el principal problema en las carreteras son los baches, por lo que los trabajos de reparación se realizan de manera constante para garantizar trayectos seguros para los viajeros locales y turistas.

"La conservación rutinaria se lleva a cabo todo el año, que es limpieza de puentes y cunetas; la conservación periódica es bacheo, y también está la reconstrucción, que es la más cara que hay", dijo.

De acuerdo con el área de Prevención de Accidentes de la Secretaría de Salud estatal, los tramos Agua Prieta-Janos, Ímuris-Cananea, así como la sierra de Ures, Mazocahui y Moctezuma, son los puntos donde se registran más accidentes carreteros en la entidad, los cuales son provocados principalmente por exceso de velocidad y rebasar en zonas prohibidas.

Fuente: Tribuna del Yaqui 

 

