Lotería Nacional: Ciudad Obregón gana el Zodiaco Especial 1727 y se lleva 11 millones de pesos

Ciudad Obregón, Sonora.- La noche del pasado domingo 23 de noviembre de 2025, alrededor de las 20:00 horas, se anunció que el ganador de los 11 millones de pesos en una sola serie correspondía al signo Géminis y al número 6050, mismo que fue vendido en Ciudad Obregón, Sonora. Sin embargo, no ha sido el único sonorense con buena fortuna, pues el mes pasado otro ciudadano también resultó acreedor de una suma considerable.

El evento se llevó a cabo en las instalaciones del Museo Naval México, ubicado en la ciudad y Puerto de Veracruz. Además, los premios de reintegro correspondieron a los billetes del signo Géminis y a las terminaciones en número 0. Aunque se desconoce por completo la identidad del afortunado ganador, en las redes sociales de la Lotería Nacional tanto el organismo como otros participantes enviaron numerosas felicitaciones.

No es la primera vez

El premio más reciente para un habitante de Ciudad Obregón se registró el pasado 14 de octubre del presente año, cuando la edición número 3988 del sorteo se realizó en el Salón de Sorteos de la Lotería Nacional. Lo más llamativo es que, al igual que en el caso actual, el dinero fue obtenido por un comprador de esta ciudad. En aquella ocasión, el premio mayor consistió en 21 millones de pesos, correspondientes al número 41788.

Ganadores

200 años de la Consolidación de la Independencia en la Mar

El Sorteo Zodiaco Especial No. 1727 conmemoró los 200 años de la Consolidación de la Independencia en la Mar. De acuerdo con información extraoficial, la directora general de la Lotería Nacional, Olivia Salomón, explicó que la decisión se tomó porque fue en el Puerto de Veracruz donde concluyó la guerra de Independencia, motivo por el cual el sorteo se dedicó a los héroes y a la Armada de México.

La pizarra de premios del #SorteoZodiacoEspecial No. 1727 ya está lista. uD83DuDE0E

Felicidades a: GÉMINIS 6050 uD83EuDD73

23 | NOV | 2025 uD83DuDDD3?

"En el Puerto de Veracruz celebramos el Sorteo Zodiaco Especial No. 1727, alusivo al bicentenario de la independencia en el mar, con el secretario Igor Roji, titular de la Secretaría de Turismo del Estado de Veracruz, y el almirante Ramiro Camacho. Después de 15 años de lucha, la libertad no solo se proclamó: se consolidó en el mar. Fue en estas aguas donde México aseguró su futuro, donde la resistencia se transformó en victoria”, aseveró la funcionaria.

