Mañana FRÍA y tarde CÁLIDA en Ciudad Obregón: Clima en Sonora HOY lunes 24 de noviembre

Ciudad Obregón, Sonora.- Este lunes 24 de noviembre de 2025 arranca con condiciones que podrían cambiar a lo largo del día en Ciudad Obregón, por lo que es importante revisar el pronóstico del clima antes de salir de casa y tomar precauciones para las actividades al aire libre. Aunque se espera un ambiente estable en general, la variación de temperatura entre la mañana, tarde y noche será notable. Aquí toda la información sobre el tiempo en Cajeme.

Así será el clima en Ciudad Obregón HOY 24 de noviembre

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y con la información de The Weather Channel, Ciudad Obregón tendrá un amanecer despejado y fresco. Desde las primeras horas, la temperatura rondará los 14°C, sin presencia de nubosidad. Los vientos serán ligeros desde el norte, manteniéndose entre 11 y 19 kilómetros por hora, lo que permitirá una mañana tranquila pero con ambiente frío antes de las 8:00.

Así estará el clima en Ciudad Obregón este lunes. Foto: Conagua

Con el avance del día el clima cambiará rápidamente. Para media mañana, alrededor de las 11:00, el cielo se mantendrá completamente soleado y la temperatura subirá hasta los 24°C. El viento disminuirá ligeramente pero continuará presente, ahora desde el noroeste, con un margen de nueve a 24 kilómetros por hora. En este periodo el índice UV aumentará a nivel medio, por lo que se recomienda usar protector solar si se estará expuesto por tiempos prolongados.

Durante la tarde, el calor alcanzará su punto más alto. A las 14:00 se prevé una temperatura de 27°C, con cielo totalmente despejado. La sensación térmica será de 26°C, favoreciendo un ambiente cálido pero sin llegar a extremos. El viento se mantendrá constante desde el noroeste, sin cambios abruptos, mientras que el índice UV bajará ligeramente pero seguirá en un nivel que requiere protección básica para la piel.

Hacia las 17:00, aunque el sol continuará dominante, la temperatura comenzará a descender nuevamente hacia los 24°C. Al caer la noche se espera una disminución considerable de la temperatura y cambios en la visibilidad del cielo. Para las 20:00, el pronóstico indica presencia de nubes y claros con 20°C y una sensación térmica similar. Los vientos bajarán de intensidad con dirección noroeste, generando una noche estable y sin riesgo de lluvia.

Finalmente, hacia las 23:00 el cielo volverá a despejarse por completo, y el termómetro marcará 17 grados, manteniendo un ambiente fresco para el cierre del día. ¡Disfruta de tu jornada!

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)