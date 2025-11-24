MEGABLOQUEO en Sonora: Manifestantes se instalan en garita de Nogales; Alfonso Durazo responde

Hermosillo, Sonora.- El caos en México por los megabloqueos de transportistas y productores agrícolas podría extenderse al noroeste del país. Y es que desde las 12:00 horas, tiempo del centro, se reportó la presencia de productores agrícolas de Sonora y Sinaloa en el acceso para transporte de carga en la garita Mariposa, en el municipio de Nogales, como parte del paro nacional que impulsa el sector ante la falta de acuerdos con el Gobierno Federal.

Si bien hasta ahora se reporta un bloqueo parcial, este cierre afectaría principalmente a tráileres y camiones pesados que buscan cruzar hacia Estados Unidos (EU). A la fecha de publicación de esta nota, Caminos y Puentes Federales (Capufe), señala que los vehículos ligeros continúan avanzando con apoyo de las autoridades.

El bloqueo total en la garita Mariposa de Nogales aún no se confirma. Foto: Twitter

En tanto, los colectivos agrícolas señalaron que mantendrán las movilizaciones hasta que exista una respuesta concreta sobre precios de garantía, apoyos al campo y medidas de seguridad en carreteras, temas que, aseguran, llevan meses sin resolverse.

¿Cómo afecta hoy el bloqueo en la garita Mariposa?

Según los reportes preliminares, el bloqueo se mantiene de forma parcial, lo que permite una mínima circulación para automóviles particulares, pero limita de manera importante el flujo comercial. Transportistas de carga estarían siendo desviados o enfrentarían demoras prolongadas.

Autoridades del Estado de Sonora, así como personal de la Guardia Nacional División Caminos, ya estaría en la zona para coordinar el tránsito y pedir a los conductores considerar rutas alternas hacia otros cruces fronterizos.

Hasta ahora, el operativo transcurre sin incidentes mayores.

uD83DuDEA8#ÚLTIMAHORA @CAPUFE reporta llegada de manifestantes a la autopista Estación Don- Navojoa en el sur de #Sonora pic.twitter.com/g3xlVo4npm — Michelle Rivera (@michelleriveraa) November 24, 2025

Durazo envía mensaje a los productores: "No afecten a la gente"

El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, se comunicó vía telefónica con los integrantes del Movimiento Agrícola Campesino que participan en el cierre de la garita Mariposa. El mandatario pidió evitar afectaciones a la ciudadanía y al comercio fronterizo, reiterando que existe una mesa de negociación abierta.

Durazo aseguró que su administración está dispuesta a acompañar las gestiones ante la Federación, pero insistió en que las protestas no deben perjudicar a quienes dependen diariamente del cruce fronterizo para trabajar o transportar mercancías.

uD83DuDE9C "No afecten a la gente", pide el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, a productores del Movimiento Agrícola Campesino, que bloquean la garita Mariposa en Nogales, sumándose al paro nacional.



El mandatario los invita a mantener la mesa de negociación.



uD83DuDDDE?@michelleriveraa vía… pic.twitter.com/UIEOxNk7X2 — Azucena Uresti (@azucenau) November 24, 2025

En las próximas horas se prevé una actualización oficial sobre la duración del cierre y el avance del diálogo entre productores y autoridades.

Fuente: Tribuna del Yaqui