Megabloqueo en Sonora: Productores de Fuerte Mayo logran establecer acuerdos con el gobierno

Navojoa, Sonora.- Tras manifestarse durante más de dos horas en la caseta de peaje Estación Don-Navojoa, mejor conocida como 'La Jaula', productores de la Región de Fuerte Mayo lograron un acuerdo con el Gobierno del Estado respecto a los pagos correspondientes a los precios de garantía para la producción de trigo. Durante las primeras horas de este lunes, el grupo de manifestantes acudió a 'La Jaula' para liberar la caseta de cobro, otorgando el paso gratuito a los viajeros y transportistas como parte del paro nacional de la lucha por el campo.

En representación de las autoridades, el presidente municipal de Huatabampo, Alberto Vázquez Valencia, acudió a dialogar con los manifestantes, donde no solo escuchó las demandas de los productores, sino que se comprometió a reunir a los manifestantes con la secretaria de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura (Sagarhpa) en Sonora, Célida Teresa López Cárdenas, para conocer el plan de trabajo por parte del mandatario estatal, Alfonso Durazo Montaño.

#Sonora | Tras dos horas de bloqueo, el grupo manifestante de los productores agrícolas liberaron la toma de la caseta de peaje conocida como ‘La Jaula’, luego de entablar una conversación con el presidente municipal de Huatabampo, Alberto Vázquez Valencia uD83CuDF3EuD83DuDEAB pic.twitter.com/WYpMvS8Ehg — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 24, 2025

Por su parte, Mónica Isabel Gutiérrez Figueroa, presidenta del módulo de riego número uno en la Región de Fuerte Mayo, mencionó que durante la primera reunión con las autoridades de Sagarhpa, se reafirmaron los compromisos del gobernador del estado, entre los cuales destaca el pago de los precios de garantía correspondientes al ciclo 2024-2025.

"Se les va a pagar el apoyo del precio de garantía a los productores de trigo panificable en un 50 por ciento antes de finalizar el año; estamos hablando de que se comprometieron a entregar el apoyo a más tardar el mes de diciembre, por medio de la Secretaría de Agricultura", señaló.

Además, explicó que otro de los compromisos por parte del Gobierno del Estado es gestionar ante el Gobierno Federal el pago correspondiente a los apoyos del precio de garantía pendientes del ciclo agrícola 2023-2024. Donde primero se apoyaría a los productores de la tercera edad por un monto de hasta 20 hectáreas, ya que resulta casi imposible pagar al 100 por ciento de ellos debido a la enorme deuda pendiente que se mantiene desde hace más de dos ciclos agrícolas.

#Sonora | Sonora se suma a megabloqueo: Productores toman caseta de 'La Jaula' en Navojoa; los puntos afectados ???https://t.co/nROQ69UKed — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 24, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui