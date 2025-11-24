Prevén cielo NUBLADO en Hermosillo, ¿LLOVERÁ?: Clima en Sonora para HOY 24 de noviembre

Hermosillo, Sonora.- Este lunes 24 de noviembre se reportará un ambiente fresco en la ciudad Hermosillo, por lo que será importante revisar el pronóstico del clima antes de salir y planear el día. Las variaciones de temperatura entre la mañana, la tarde y la noche marcarán la jornada, además de cambios ligeros en la nubosidad y vientos que, aunque moderados, podrían influir en la sensación térmica. ¡Aquí en TRIBUNA, más información!

Así será el clima en Hermosillo HOY lunes 24 de noviembre

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y con la información de The Weather Channel, el amanecer en la capital de Sonora se presentará completamente despejado. A partir de las 5:00 de la mañana, la temperatura rondará los 14°C y vientos provenientes del noreste que oscilarán entre 12 y 28 kilómetros por hora. Durante este periodo, el índice UV será nulo, por lo que no se requerirá protección solar en las primeras horas.

Así será el clima en Hermosillo HOY. Foto: Conagua

A medida que avance la mañana, el cielo continuará despejado y estable. Para las 8:00, el termómetro se mantendrá en 14°C, todavía con ambiente frío pero sin cambios bruscos. Será hacia las 11:00 cuando la temperatura incremente de manera más notable, alcanzando los 22°C, con condiciones completamente soleadas. El viento se mantendrá ligero desde el noreste y el índice UV subirá a nivel medio, por lo que será recomendable utilizar protector solar en caso de permanecer al aire libre por periodos prolongados.

Durante la tarde, el clima mostrará una ligera variación en la nubosidad. Cerca de las 14:00, se espera la presencia de nubes y claros con una temperatura de 25°C, misma que se mantendrá también a las 17:00. La sensación térmica será igual, lo que dará paso a un ambiente cálido pero manejable. Los vientos cambiarán de dirección hacia el noroeste, disminuyendo su intensidad, mientras que el índice UV volverá a descender a niveles bajos.

Al llegar la noche, Hermosillo registrará un descenso notable en la temperatura. Para las 20:00, se prevé cielo despejado o con algunos claros residuales y una temperatura de 20°C, con vientos suaves del norte. Finalmente, hacia las 23:00, el cielo permanecerá completamente despejado y el ambiente se tornará más fresco, con 18°C como temperatura final del día. El viento aumentará ligeramente, pero sin representar un riesgo para quienes transitan por la ciudad durante la noche.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)