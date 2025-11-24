Sonora se suma a megabloqueo: Productores toman caseta de 'La Jaula' en Navojoa; los puntos afectados

Navojoa, Sonora.- El megabloqueo de transportistas y productores agrícolas está haciéndose presente en Sonora, pues los hombres del campo de la región del Fuerte Mayo del sur de la entidad tomaron la caseta de 'La Jaula' en Navojoa, esto como parte de su apoyo al movimiento nacional de la lucha por el campo.

Contrario a otros tramos carreteros a nivel nacional, los productores de la Región de Fuerte Mayo acordaron liberar la caseta de peaje, permitiendo el libre tránsito de los automovilistas; esto para hacer presión al Gobierno Federal sobre la petición de apoyos para el campo. Los manifestantes aseguraron que la toma de la caseta solamente durará un par de horas, por lo que se espera que durante la tarde de este lunes quede liberada.

Sonora se ve afectado por megabloqueo

Cabe señalar que TRIBUNA te informó que desde las 12:00 horas, tiempo local, se reportó la presencia de los productores agrícolas de Sonora y Sinaloa en el acceso para transporte de carga en la garita Mariposa, en el municipio de Nogales, también sumándose a este megabloqueo. Esto se encuentra impidiendo el paso del transporte pesado hacia Estados Unidos.

Las protestas también se extendieron hasta la zona limítrofe entre Baja California y Sonora, donde los agricultores comenzaron movilizaciones desde el ejido Hermosillo y después tomaron rumbo a la carretera San Luis Río Colorado-Mexicali, donde cerraron circulación con diversos vehículos. Cabe señalar que los productores de Sonoyta también se unieron a los bloqueos.

Durazo pide no afectar a los ciudadanos

Tras confirmarse los bloqueos en diversos puntos, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, se comunicó por celular con los manifestantes para escuchar sus demandas y pedirles "empatía social". El mandatario sonorense aseguró que su administración está dispuesta a acompañar las gestiones ante la federación, pero insistió en que las protestas no deben perjudicar a quienes dependen diariamente del cruce fronterizo para trabajar o transportar mercancías.

Los productores informaron que cuentan con comunicación directa con el subsecretario de Gobernación, César Yáñez, y que esperan tener diálogo con autoridades federales para definir lo que sigue.

