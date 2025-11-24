Transportistas y agricultores se suman a bloqueos; Durazo responde: Esto y más en el Tribuna Top 3 Sonora

Ciudad Obregón, Sonora.- Si quieres mantenerte al tanto de los acontecimientos más relevantes que ocurrieron durante las últimas horas en la entidad gobernada por Alfonso Durazo, quédate a ver y leer el Tribuna Top 3 Sonora, tu nuevo resumen noticioso favorito donde encontrarás la información más valiosa de la agenda estatal. En la edición de este lunes 24 de noviembre, conoce los detalles de los bloqueos de transportistas y campesinos en el estado.

Así comienza el Tribuna Top 3 Sonora

Frentes fríos provocarán descenso de temperaturas

Se informó que dos nuevos frentes fríos se aproximarán al norte del estado de Sonora entre los días 28 de noviembre y 1 de diciembre, los cuales originarán algunas lluvias dispersas, rachas de viento moderadas y un descenso en las temperaturas en diversas regiones.

Sorteo de la Lotería Nacional cae en Ciudad Obregón

Se anunció que el cachito ganador de los 11 millones de pesos correspondientes al Sorteo Zodiaco Especial de la Lotería Nacional se vendió en Ciudad Obregón. El ganador del millonario premio resultó ser la persona que adquirió el boleto número 6050.

Transportistas realizan bloqueos en Sonora

El megabloqueo de transportistas y productores agrícolas llegó hasta Sonora, ya que se reportaron afectaciones en la caseta de 'La Jaula' cerca de Navojoa, en la garita Mariposa de Nogales y en una carretera de Sonoyta. El gobernador Alfonso Durazo hizo un llamado a los manifestantes para dialogar y no afectar a externos.

uD83DuDDDE?uD83CuDF35 Top 3 de la información más relevante en Sonora uD83DuDCCD?



Con Casa Ley, te presentamos las noticias y eventos que están marcando la actualidad en nuestro estadouD83DuDCF0uD83DuDCF2uD83EuDD1Dhttps://t.co/dG2fPF5Pma#NoticiasSonora #InformaciónRelevante #CasaLey #ActualidadSonora #SonoraInforma pic.twitter.com/81WleUjk0W — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 25, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui

