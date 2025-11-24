Transportistas y agricultores se suman a bloqueos; Durazo responde: Esto y más en el Tribuna Top 3 Sonora

Ciudad Obregón, Sonora.- Si quieres mantenerte al tanto de los acontecimientos más relevantes que ocurrieron durante las últimas horas en la entidad gobernada por Alfonso Durazo, quédate a ver y leer el Tribuna Top 3 Sonora, tu nuevo resumen noticioso favorito donde encontrarás la información más valiosa de la agenda estatal. En la edición de este lunes 24 de noviembre, conoce los detalles de los bloqueos de transportistas y campesinos en el estado.
Así comienza el Tribuna Top 3 Sonora
Frentes fríos provocarán descenso de temperaturas
Se informó que dos nuevos frentes fríos se aproximarán al norte del estado de Sonora entre los días 28 de noviembre y 1 de diciembre, los cuales originarán algunas lluvias dispersas, rachas de viento moderadas y un descenso en las temperaturas en diversas regiones.
Sorteo de la Lotería Nacional cae en Ciudad Obregón
Se anunció que el cachito ganador de los 11 millones de pesos correspondientes al Sorteo Zodiaco Especial de la Lotería Nacional se vendió en Ciudad Obregón. El ganador del millonario premio resultó ser la persona que adquirió el boleto número 6050.
Transportistas realizan bloqueos en Sonora
El megabloqueo de transportistas y productores agrícolas llegó hasta Sonora, ya que se reportaron afectaciones en la caseta de 'La Jaula' cerca de Navojoa, en la garita Mariposa de Nogales y en una carretera de Sonoyta. El gobernador Alfonso Durazo hizo un llamado a los manifestantes para dialogar y no afectar a externos.
Fuente: Tribuna del Yaqui