Unión de Usuarios de Hermosillo pide que la electricidad se reconozca como derecho humano

Hermosillo, Sonora.- La Unión de Usuarios de Hermosillo intensificó su llamado para que el acceso a la energía eléctrica sea elevado a la Constitución como un derecho humano fundamental, argumentando que este servicio es indispensable para garantizar condiciones mínimas de bienestar, seguridad y desarrollo para toda la población.

Su dirigente, Ignacio Peinado Luna, señaló que esta demanda no es reciente, sino el resultado de años de lucha social en defensa de los ciudadanos, especialmente de los sectores más vulnerables que enfrentan dificultades para costear tarifas, soportar apagones o recibir un servicio adecuado.

"Al igual que la salud, la vivienda, el agua o la educación, la energía eléctrica debe contar con un reconocimiento explícito en el marco constitucional para que pueda ser protegida y exigida legalmente", declaró.

Insisten en reconocer la electricidad como derecho humano (PGJSS)

Dijo que la propuesta ya fue presentada ante el gobernador de Sonora, quien se comprometió a llevarla ante las instancias federales correspondientes, incluyendo la Presidencia, el Congreso de la Unión y el Senado, con la intención de abrir una discusión nacional sobre su viabilidad.

Peinado Luna destacó que la falta de este reconocimiento deja a millones de personas en un estado de indefensión, pues no existen garantías jurídicas que obliguen a las autoridades y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a asegurar un suministro accesible y continuo.

"Esta situación se agrava por la insuficiente infraestructura eléctrica en diversas zonas del país, lo que provoca fallas frecuentes, sobrecargas, variaciones de voltaje y afectaciones a hogares y comercios. Esto lo hemos visto recientemente en Hermosillo", dijo.

Unión de Usuarios hizo gestiones ante CFE, lo que permitió iniciar el mantenimiento a transformadores subterráneos en el centro de Hermosillo. Se acordó que los trabajos se realizarán nocturnos para evitar afectaciones al tránsito, clientes ni trabajadores.

Son 30 los transformadores subterráneos a los cuales se les darán el mantenimiento.