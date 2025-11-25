Alcalde de Cajeme confirma feminicidio de Lourdes Angélica: Esto y más en el Tribuna Top 3 Sonora

Ciudad Obregón, Sonora.- Si quieres mantenerte al tanto de los acontecimientos más relevantes que ocurrieron durante las últimas horas en TRIBUNA tenemos la mejor opción, se trata del Tribuna Top 3 Sonora, el resumen con las tres noticias más relevantes del día. En la edición de este martes 25 de noviembre, conoce a detalle sobre el feminicidio de Lourdes Angélica, el cual fue confirmado por el alcalde de Cajeme.

Fiscalía avanza investigación del caso Waldo's

La Fiscalía del Estado informó los avances en el caso por incendio en una tienda Waldo's en Hermosillo y resaltó que hasta el momento la carpeta cuenta con 553 actos de investigación y 150 dictámenes periciales. Sin embargo, a estos se suman los estudios especializados para determinar las causas, con precisión, del siniestro y hasta la fecha no hay reporte de detenidos.

Sonora es referente nacional en perspectiva de género

El gobernador Alfonso Durazo aseguró que Sonora es referente nacional en perspectiva de género, debido a la creación del Centro Especializado en Capacitación con Enfoque de Género, el primero en su tipo en todo México. Por su parte, la secretaria de las Mujeres, Sheila Hernández Alcaraz, detalló que este centro operará en las vertientes de capacitación y certificación directa.

Alcalde de Cajeme confirma feminicidio de Lourdes Angélica

Javier Lamarque Cano, alcalde de Cajeme, confirmó que Angélica Lourdes fue víctima de feminicidio a manos de su propia pareja sentimental. La joven de 22 años fue reportada como desaparecida por sus padres el sábado 22 de noviembre y hallada sin vida el lunes en un domicilio de la colonia Las Haciendas, envuelta en una sábana y con signos de estrangulamiento.

