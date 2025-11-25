Clima Hermosillo HOY 25 de noviembre: Así estará el martes desde la MAÑANA hasta la NOCHE

Hermosillo, Sonora.- Tomar precauciones antes de salir siempre ayuda, especialmente cuando el clima cambia entre la mañana y la noche. Por eso, si vives en Hermosillo o te moverás por la capital de Sonora durante el día, conviene conocer cómo serán las temperaturas, el viento y las condiciones del cielo este martes 25 de noviembre de 2025. ¡No te preocupes! Aquí te compartimos toda la información.

Así será el clima en Hermosillo este martes

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y The Weather Channel, Hermosillo tendrá un día mayormente soleado, con cielo despejado durante la noche y un viento que se mantendrá entre moderado y ligero desde el noreste y noroeste, según la hora. Durante la mañana, el ambiente será fresco. Desde las primeras horas, alrededor de las 7:00, la ciudad iniciará con 13°C y un cielo completamente soleado, lo que permitirá que las actividades tempranas se realicen sin riesgo de lluvia o neblina.

Así será el clima en Hermosillo este martes. Foto: Conagua

Conforme avanza la mañana, el termómetro subirá de forma gradual hacia los 17 grados cerca de las 9:00, siempre con viento moderado del noreste, con rachas que se moverán entre los 10 y 24 kilómetros por hora. El índice UV se mantendrá bajo, por lo que no será necesario aplicar protector solar en esta primera parte del día. Para el mediodía y primeras horas de la tarde, el calor regresará con fuerza.

A las 11:00 se prevé una temperatura de 24 grados, con sensación térmica de 25 y un índice UV que subirá a nivel medio, lo que requiere aplicar protección solar entre FPS 6 y 10. Hacia las 14:00, el valor máximo del día será de 28°C, con cielo completamente despejado y un viento que seguirá soplando desde el noreste, aunque con menor intensidad. Aun así, será un periodo de calor estable, favorable para actividades al aire libre siempre que se evite la exposición directa al sol por tiempos prolongados.

Al caer la tarde, el ambiente comenzará a refrescar sin dejar de ser cálido. A las 17:00 se esperan 27°C con sensación de 26, todavía con cielo despejado y viento moderado. El índice UV regresará a nivel bajo, lo que representa menor riesgo para la piel.

Durante la noche, Hermosillo tendrá condiciones tranquilas y frescas. Para las 20:00, el cielo seguirá despejado con 21°C y viento flojo del noroeste. Más tarde, cerca de las 23:00, la temperatura bajará a 18 grados, con sensación térmica del mismo valor y un ligero viento del noreste, sin probabilidad de nublados. Será una noche estable, ideal para quienes tengan actividades al aire libre o traslados nocturnos.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)