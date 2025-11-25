FRÍO al amanecer y CALOR en la tarde: Así será el clima en Sonora HOY 25 de noviembre

Hermosillo, Sonora.- Para quienes viven en el estado de Sonora y planean realizar actividades al aire libre este martes 25 de noviembre, el pronóstico del clima indica condiciones estables, pero con variaciones importantes entre la mañana y la tarde que pueden requerir precauciones. Antes de salir de casa, vale la pena revisar cómo se comportará el clima a lo largo del día para evitar sorpresas. ¡Aquí toda la información!

¿Cómo estará el clima en Sonora este martes?

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la información de The Weather Channel, Sonora amanecerá con cielo despejado en gran parte del estado. Durante las primeras horas, ciudades como San Luis Río Colorado, Nogales, Agua Prieta, Magdalena de Kino y Nacozari registrarán temperaturas que oscilarán entre los 6 y 10°C. En zonas serranas, el ambiente será aún más frío, con presencia de heladas al amanecer.

Así será el clima en Sonora este martes. Foto: Conagua

En el centro y sur, los municipios también iniciarán la jornada con temperaturas bajas, aunque más templadas que en la sierra. Hermosillo abrirá el día cerca de los 12°C; Guaymas rondará los 15, y Ciudad Obregón reportará alrededor de 13 grados, lo que representa un amanecer fresco pero manejable. Conforme avance el día, el cielo se mantendrá despejado y el ambiente cambiará rápidamente.

Los modelos indican que Sonora tendrá una tarde cálida a calurosa, especialmente en la zona centro y sur. Hermosillo alcanzará cerca de 29 grados, mientras que Ciudad Obregón y Huatabampo llegarán hasta 30. En contraste, la región serrana conservará temperaturas más templadas, aunque también habrá incremento respecto a la mañana. Municipios como Nogales, Magdalena y Nacozari rondarán entre 20 y 24 grados, manteniendo un clima agradable bajo cielo soleado.

El viento del oeste y noroeste se presentará con velocidades de 10 a 20 kilómetros por hora, y en algunos puntos del norte podrían registrarse rachas entre 35 y 50 kilómetros por hora, sin representar riesgo significativo.

Noche estable y con descenso térmico

Al caer la noche, se espera un nuevo descenso en las temperaturas. La Conagua señala que el ambiente volverá a ser frío en la sierra y templado en el resto del estado. Las zonas urbanas podrían cerrar el día entre los 12 y 18 grados, dependiendo de la región. El cielo permanecerá despejado, sin probabilidad de lluvia, ya que el Frente Frío número 16 se concentra principalmente en el norte y noreste del país, sin generar efectos directos en Sonora.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)