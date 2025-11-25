¿Hará calor HOY en Ciudad Obregón? Pronóstico del CLIMA Sonora para el martes 25 de noviembre

Ciudad Obregón, Sonora.- Si planeas salir temprano o tienes actividades al aire libre este martes 25 de noviembre de 2025 en Ciudad Obregón, la cabecera municipal de Cajeme, es indispensable que consultes el pronóstico del clima, pues aunque el día se mantendrá estable y mayormente despejado, habrá variaciones de temperatura que pueden sentirse más marcadas durante el amanecer y la noche.

Para evitar contratiempos, te contamos cómo se desarrollará el clima de acuerdo con los reportes de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y The Weather Channel. ¡Toma nota!

Así será el clima en Ciudad Obregón este martes. Foto: Conagua

¿Cómo será el clima por la mañana?

La jornada iniciará con un ambiente fresco. Entre las 6:00 y las 8:00 horas se prevén cielos despejados con temperaturas de 14 a 15°C, una sensación térmica igual de baja y viento muy ligero procedente del norte. Para las 9:00 horas, el ascenso térmico será más notorio, llegando a los 19°C bajo un sol constante. El índice UV se mantendrá en niveles bajos durante estas primeras horas, por lo que aún no será necesario aplicar protector solar.

El calor será más marcado después de mediodía. Alrededor de las 11:00 horas, la temperatura alcanzará los 25°C, con una sensación térmica que podría llegar a los 26 grados. El cielo permanecerá totalmente despejado. El punto más cálido del día se registrará hacia las 14:00 horas, cuando el termómetro rondará los 30°C, aunque la sensación podría sentirse un par de grados menos debido al viento suave del noroeste.

El índice UV aumentará a niveles medios, por lo que sí se recomienda el uso de bloqueador si estarás expuesto de manera directa. A las 17:00 horas, el ambiente comenzará a moderarse nuevamente, regresando a alrededor de 26 grados, todavía con condiciones soleadas.

#PronósticoDelTiempo para el noroeste y norte de #México, durante las próximas tres horas. pic.twitter.com/ccKwEihFXa — CONAGUA Clima (@conagua_clima) November 25, 2025

Clima durante la NOCHE en Ciudad Obregón

Al caer la noche, el cielo seguirá despejado y el ambiente volverá a sentirse más fresco. Hacia las 20:00 horas, la temperatura descenderá a los 20°C, con una sensación térmica similar. Para las 23:00 horas, el valor bajará un poco más hasta los 18°C, acompañado de viento ligero del norte. El índice UV será nulo durante toda la noche.

Estas condiciones favorecen una noche tranquila, con temperaturas agradables y sin probabilidad de niebla ni nubosidad significativa.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)