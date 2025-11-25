Hermosillo impulsa innovación con evento CTRL+H; se reúnen estudiantes y especialistas

Hermosillo, Sonora.- El Ayuntamiento de Hermosillo inauguró el evento: CTRL+H, 'Semana de Innovación', una semana dedicada a la innovación y la tecnología que reunió a estudiantes, especialistas y representantes de ocho instituciones académicas en la Universidad de Sonora.

Durante su mensaje, el alcalde Antonio Astiazarán Gutiérrez agradeció a la Unison, a la Agencia de Desarrollo Económico y a los patrocinadores por hacer posible un evento que, afirmó, busca convertir el talento local en motor de desarrollo.

La tecnología, la creatividad y la búsqueda de nuevas soluciones permiten romper límites y transformar la vida de las personas, especialmente cuando se impulsa a las y los jóvenes a involucrarse en las tendencias globales del sector", declaró.

El alcalde destacó que CRTL+ H ofrecerá conferencias y sesiones con expertos de empresas como Google y Amazon, quienes compartirán conocimientos sobre Inteligencia Artificial (IA), semiconductores, administración de datos en la nube y otros campos en rápido crecimiento. Igualmente, dijo que permitirá que los asistentes conozcan casos de éxito, identifiquen oportunidades profesionales y desarrollen ideas de emprendimiento que respondan a los retos actuales.

Recordó también su reciente visita a Phoenix, ciudad hermana de Hermosillo, donde se proyectan inversiones por más de 165 mil millones de dólares y la creación de 80 mil empleos vinculados a la industria tecnológica, un indicador del enorme potencial regional.

"Como parte del impulso a la innovación, aquí les anuncio la creación del primer fondo municipal para emprendedores tecnológicos, desarrollado en alianza con Hermosillo Cómo Vamos. Este fondo contará con dos millones de pesos para apoyar proyectos locales de software, plataformas digitales y hardware que surjan de iniciativas como CTRL + H", aseguró. Finalmente, Antonio Astiazarán mencionó que este apoyo busca convertir ideas en realidades y abrir espacio a nuevas generaciones de desarrolladores, ingenieros y creadores.

