Hermosillo: Proponen estudiantes la Ley 1 de noviembre por el incendio de Waldo's

Hermosillo, Sonora.- Integrantes de la Asociación de Estudiantes Universitarios Sonorenses (ADEUS) entregaron un pliego petitorio para la creación de la Ley 1 de Noviembre en Sonora, para evitar incidentes como el de la tienda Waldo's, donde perdieron la vida 24 personas.

Paúl Axel Medellín Villalobos informó que el pliego se presentó en los tres poderes del Estado de Sonora, así como en el Ayuntamiento de Hermosillo, para garantizar justicia a los familiares de las víctimas y evitar que vuelvan a suceder incidentes como el del Río Sonora y el incendio de Waldo's.

Además, recabarán 25 mil firmas para consultar a la población, para solicitar transparencias en los dictámenes de investigación, atención integral a los familiares, la supervisión estricta de escuelas y comercios, aplicación de sanciones por incumplimiento, así como la creación de un portal de transparencia.

Fuente: Tribuna del Yaqui