A mediados de 2026 se definirá la candidatura de Morena a gubernatura en Sonora

Hermosillo, Sonora.- Para mediados de 2026 se definirá si la candidatura de Morena a la gubernatura de Sonora será para Lorenia Valles o Javier Lamarque, señaló la presidenta estatal del partido, Judith Armenta.

Dijo que la elección de la candidatura se podría definir por el principio de paridad que aplicará el consejo directivo nacional a través de tómbola, para cumplir con la postulación de la mitad de hombres y mujeres en las 17 gubernaturas a renovarse en 2027.

Recalcó que se ha definido que, en caso de que sea por paridad, se postulará a Javier Lamarque Cano, como hombre, o Lorenia Valles Sampedro, en el caso de que deba ser una mujer.

"En el caso de las encuestas que hemos aplicado, ha habido varias personas que levantaron la mano; todos son perfiles muy buenos; sin embargo, a través de las encuestas que se han aplicado, son dos personas las que están perfiladas". Concluyó que la tómbola podría definirse entre los meses de junio y julio del 2026.

Fuente: Tribuna del Yaqui