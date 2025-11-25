Piden cambiar a la directiva del Albergue Temporal del DIF en Navojoa

Navojoa, Sonora.- La Comisión de Derechos Humanos en el Ayuntamiento de Navojoa solicitó al alcalde, Jorge Alberto Elías Retes, un cambio en la directiva del Albergue Temporal 'Club de Leones', debido a las denuncias por presuntos malos tratos por parte de personas en situación vulnerable.

Entre las quejas por parte de los usuarios del albergue, se encuentra la falta de alimento y malos tratos que reciben por parte de la persona encargada, por lo que pidieron la intervención del presidente municipal.

Durante sesión de cabildo, Dolores Esther Sol Rodríguez, regidora presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Derechos de los Inmigrantes, mencionó que al menos tres personas han presentado una denuncia formal en contra de la directiva del albergue ante el Órgano de Control Gubernamental en el Ayuntamiento de Navojoa.

Es triste ver que una noble labor y servicio, así como una mano que realmente debe atender al más necesitado, sea lastimada por personas… Las cuales en su momento se les confió estar en ese lugar para dar lo mejor a la gente. Sin embargo, nos hemos encontrado con esta persona que, en lugar de apoyar y fortalecer el buen desarrollo integral de la familia y la hermandad entre las personas más vulnerables, las ha lastimado", afirmó.

Cabe señalar que el contralor municipal, Jaime Armando Zazueta Lastra, confirmó que actualmente se encuentra abierta una carpeta de investigación en contra del actuar del funcionario municipal; sin embargo, se le está buscando acomodo en alguna otra dependencia, debido a que es una persona de 70 años de edad y no puede realizar esfuerzos físicos.

Efectivamente, la denuncia está en Contraloría… Tiene sus derechos de audiencia, ya se platicó con él y con la regidora para que esto se solucione de la mejor manera", explicó.

Por su parte, el alcalde Jorge Alberto Elías Retes aseguró que en su administración no existen 'vacas sagradas' y, sin importar algún lazo sanguíneo con algún exregidor, se buscará resolver esta denuncia.

Fuente: Tribuna del Yaqui