Por su trabajo y trayectoria, entrega el Congreso de Sonora la Presea del Poderío de las Mujeres 2025

Hermosillo, Sonora.- El Congreso del Estado de Sonora entregó la Presea del Poderío de las Mujeres 2025 a diferentes galardonadas por su trayectoria y trabajo por años en beneficio de la sociedad sonorense, entre ellas a la rectora de la Universidad Estatal de Sonora, Martha Patricia Patiño Fierro.

En ceremonia solemne de pleno, el Congreso de Sonora reconoció el trabajo de Amelia Iruretagoyena en Política Sonorense; Irma Arana Rodríguez en Cultura Sonorense; Dora María Lemas Huerta en Trabajo Social y Obras Asistenciales y Filantrópicas; Karla Josefina Santacruz Gómez en Ciencias y Dalia Figueroa Nicola en Docencia.

#Sonora | Entrega el Congreso del Estado la Presea del Poderío de las Mujeres, a destacadas en diferentes áreas uD83DuDC69uD83CuDFFB? pic.twitter.com/bqG3xOWgyI — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 25, 2025

En la categoría de Función Pública se reconoció a Martha Patricia Patiño Fierro; Ana Luisa Chávez Haro en Ámbito Jurídico, Blanca Rosa López Martínez en Literatura, Armida Bernal Reyes en Periodismo, Gloria Pérez Cosío y Sánchez en Salud y María Teresa Domínguez en Deporte.

La diputada presidenta de la comisión de Igualdad de Género Alicia Gaytán precisó que desde el Congreso se busca reconocer el trabajo de las mujeres, por su entrega y dedicación al crecimiento social, económico y cultural de Sonora.

En la categoría de Función Pública se reconoció a Martha Patricia Patiño Fierro

Porque la consolidación de la lucha feminista es un proceso histórico continuo que se caracterizó por reformar leyes e instituciones, desde luego, la aparición social de las mujeres en estas luchas; esto abarca desde la obtención de derechos políticos, ciudadanos, hasta la redefinición de roles económicos”.

En la entrega del Poderío de las Mujeres del Congreso del Estado, asistieron Bernardeth Ruiz como representante del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial Rosa Dolores López Carrión, pero también invitadas especiales de diferentes dependencias de gobierno y activistas sociales.

Fuente: Tribuna del Yaqui