Proponen presupuesto de mil mdp para el Instituto de Becas y Crédito Educativo de Sonora

Hermosillo, Sonora.- Para apoyar a estudiantes sonorenses, el Instituto de Becas y Crédito Educativo de Sonora presentó al Congreso del Estado una propuesta de presupuesto de mil millones de pesos en becas, indicó Abraham Sierra.

El director general del Instituto de Becas y Crédito Educativo de Sonora apuntó que con este nuevo presupuesto se busca beneficiar a más de 40 mil estudiantes durante los primeros seis meses de 2026 y superar los 55 mil durante el segundo semestre.

Resaltó que en el semestre actual de 2025 se otorgan 31 mil 700 becas y el objetivo es aumentar el número de apoyos dirigidos a estudiantes de universidades públicas de la entidad.

"Se ha impulsado un presupuesto histórico para el programa de becas que inició principalmente con 430 millones y ha ido escalando. Este 2025 fueron 830 millones, y la propuesta que se envió al Congreso del Estado es para que en el 2026 el presupuesto para el programa de becas sea de mil millones de pesos", dijo.

Tenemos al gobernador de la educación, @AlfonsoDurazo , quien año con año tiene como prioridad de gobierno a todos los estudiantes de Sonora.



Ahora serán 6,797 millones de pesos en presupuesto de universidades públicas en 2026, más los mil millones de pesos para el programa de… https://t.co/RdA0G3HhQD — Abraham Sierra (@AbrahamSierraMX) November 24, 2025

Acciones en Crédito Educativo

Abraham Sierra anunció una campaña de descuentos para reducir la cartera vencida del crédito educativo, con beneficios de hasta el 100 por ciento en los intereses generados, del 20 al 31 de diciembre de 2025.

Agregó que el trámite de créditos educativos está disponible para personas de nuevo ingreso, mientras que la renovación dependerá de los criterios de cada institución educativa particular.

¡100% de descuento en intereses moratorios!



Llegó el momento de regularizar el estatus de tu crédito educativo, con el programa “Oportunidad… Es Arrancar de Cero”, inicia el 2026 sin deudas.



¡Aprovecha, tienes hasta el 30 de diciembre! pic.twitter.com/UmJg3zfj2D — Abraham Sierra (@AbrahamSierraMX) November 26, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui