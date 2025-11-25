Sonora se suma al Plan Integral contra Abuso Sexual hacia las mujeres liderado por Sheinbaum

Hermosillo, Sonora.- En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, Sonora se suma al Plan Integral contra el Abuso Sexual que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum, con el objetivo de romper comportamientos arraigados y estereotipados que vulneran la dignidad y los derechos de las mujeres.

El gobernador Alfonso Durazo Montaño resaltó la voluntad de su gobierno para sumarse al compromiso nacional por la vida, la felicidad y el respeto, que busca defender la integridad de las mujeres.

Ratificar que desde Sonora nos sumamos sin regateos a las acciones y estrategias para combatir la violencia contra las mujeres. Nos sumamos con todo compromiso al amplio programa de su gobierno", aseguró.

El Plan Integral contra el Abuso Sexual busca homologar el delito en todo el país, hacer las denuncias más ágiles y fortalecer la justicia, poniendo a las víctimas en el centro. Sus pilares incluyen la tipificación del abuso como delito grave en todo el país, campañas de sensibilización para fomentar la denuncia y un cambio cultural. También contempla capacitación especializada para el personal de justicia y colaboración interinstitucional.

En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, firmamos el compromiso con gobernadoras, gobernadores y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México para apoyar y defender a todas; no están solas.



Además, avanzamos en la modificación del tipo penal… pic.twitter.com/zTZWwRk4im — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) November 25, 2025

El Compromiso Nacional por la vida, la felicidad y el respeto a las Mujeres que firmó el mandatario estatal y los otros 31 gobernadores del país, contempla el acuerdo del Plan Integral contra el Abuso Sexual que busca difundir la campaña permanente por la igualdad y contra las violencias para abonar al cambio cultural; acompañar el proceso de homologación del tipo penal de abuso sexual; en coordinación con las Fiscalías y los Tribunales del Poder Judicial locales, garantizar que ninguna denuncia sea desechada o desestimada. Se pone a disposición de las víctimas el número 079, opción uno, para seguimiento.

Esta iniciativa también incluye instalar una mesa de coordinación con las instancias de movilidad de las entidades federativas para elaborar lineamientos y acciones de prevención y atención; la creación de senderos seguros en los espacios públicos con mayores índices de violencia hacia las mujeres; realizar en las escuelas, los días 25 de cada mes, actividades para fomentar la igualdad y el trato con respeto entre niños y niñas; capacitar y certificar a las y los servidores públicos para que realicen sus labores con perspectiva de género e instalar una mesa de trabajo permanente entre la Secretaría de las Mujeres, el Poder Judicial y las fiscalías para actualizar los protocolos de atención e investigación de las violencias para agilizar la procuración a la justicias de las víctimas.

Hoy, 25 de noviembre, reafirmamos nuestro compromiso para atender y enfrentar las violencias contra las mujeres.



En Sonora presentamos el Centro Especializado en Capacitación con Enfoque de Género, donde se busca profesionalizar y sensibilizar a funcionariado, ciudadanía y… pic.twitter.com/lUK863BQqO — Alfonso Durazo (@AlfonsoDurazo) November 25, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui