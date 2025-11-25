VIDEO: Javier Lamarque VETA a 'Brincos Dieras' de Ciudad Obregón por violencia contra la mujer

Ciudad Obregón, Sonora.- El alcalde de Cajeme, Javier Lamarque Cano, informó que el comediante 'Brincos Dieras' estará vetado de Ciudad Obregón mientras él siga siendo el presidente municipal. Estas declaraciones las dio en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

"Todo ese tipo de prácticas tiene que desaparecer; aquí hubo un comediante que se pasó, pero ya no volverá a pasar. Un comediante que vino, un tal 'Brincos Dieras', que todo mundo se ríe con él, ¿pero no han visto lo que hace y cómo las mujeres se prestan? Aquí en Obregón no va a venir nunca más mientras yo sea presidente municipal", declaró Lamarque.

Y es que 'Brincos Dieras' se ha caracterizado por un humor ácido que generalmente causa controversia en sus shows por la participación de mujeres en el espectáculo. Con la declaración del alcalde, el comediante no podrá presentarse en el municipio, ya que señaló que su show "hace apología de la violencia de género" y que, por mostrar respeto a las mujeres, no se permitirá su regreso durante su administración.

¿Quién es 'Brincos Dieras'?

De acuerdo con información en las redes sociales, 'Brincos Dieras' es el nombre artístico de Roberto Carlos, un comediante y payaso regiomontano. Se popularizó masivamente en los últimos años a través de redes sociales como TikTok debido a la viralización de fragmentos de sus shows, que a menudo incluyen contenido subido de tono.

